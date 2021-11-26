"Финам" рекомендует покупать акции KraneShares CSI China Internet ETF с целью $62,04

"Финам" рекомендует покупать акции KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) с целевой ценой $62,04 за штуку на ноябрь 2022г, что предполагает потенциал роста 30,4% от текущего уровня, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"KraneShares CSI China Internet ETF с февраля 2021г просел на 55% от своих максимальных значений. Причиной коррекции послужило ужесточение государственного регулирования технологического сектора КНР в соответствии с общими целями властей по оздоровлению отрасли, снижению системных рисков и повышению прозрачности. Мы рассчитываем, что снижение давления на технологические компании со стороны китайского правительства и регуляторов может способствовать тому, что иностранные инвесторы вновь заинтересуются китайскими активами, поскольку фундаментально технологические корпорации достаточно привлекательны при двузначных и трехзначных темпах роста финансовых показателей", - пишут аналитики "Финама".

KWEB - биржевой инвестиционный фонд открытого типа, отслеживающий индекс CSI Overseas China Internet Index. В свою очередь, данный индекс включает в себя китайские интернет-компании, имеющие листинг за рубежом (преимущественно в США и Гонконге). ETF имеет достаточно узкую направленность: в портфеле нет технологических компаний, разрабатывающих "железо" и выпускающих ПО, основная масса эмитентов являются провайдерами информации в интернете.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.