Индекс S&P 500 проведет торги пятницы в диапазоне 4630-4700 пунктов - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет торговую сессию пятницы, вероятно, в диапазоне 4630-4700 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"S&P 500 в преддверии Дня Благодарения закрылся на положительной территории. Ближайшее сопротивление для него расположено в районе 4720 пунктов, ближайшая поддержка находится на отметке 4630 пунктов. Индикатор RSI приблизился к зоне перекупленности, отразив краткосрочный оптимизм участников торгов, а MACD указывает на снижение активности покупателей", - пишут аналитики инвесткомпании.

Инвестсообщество встревожено новостями об активном распространении в Ботсване и ЮАР нового штамма COVID-19, отмечают эксперты. В этой связи ЕС и Великобритания приостановили сообщение с несколькими африканскими странами, ВОЗ анонсировала экстренное совещание, которое состоится сегодня.

"Опасения инвесторов из-за очередного всплеска заболеваемости в Европе и США этой осенью смягчали позитивные ожидания от прививочной кампании, а также данные исследований уже известных вирусологам штаммов COVID-19. С появлением новой модификации вируса неопределенность вновь усиливается, поэтому инвесторы предпочитают свести к минимуму покупки рисковых активов. Фьючерсы на акции США оказались под давлением, а спрос на облигации, напротив, растет: доходность 10-летних трежерис опустилась на 12 базисных пунктов, до 1,51%", - указывают стратеги "Фридом Финанс".

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