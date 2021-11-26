Краткосрочно перспективы рубля выглядят уязвимо - "Локо-Инвест"

Рубль выглядит уязвимо по отношению к доллару в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрия Полевого.

"Рубль слабеет по отношению к доллару в пятницу вслед за падающей нефтью и общим уходом от рисков. Краткосрочно перспективы рубля выглядят уязвимо: коррекция на рынках тогда, когда у многих институциональных инвесторов оставались существенные позиции в рубле и российских активах, геополитика и завершение налогового периода, после которого компании-экспортеры могут предпочесть занять выжидательную позицию прежде чем выходить с продажей валюты под предстоящие в начале 2022 выплаты дивидендов. Мы также не исключаем, что в случае ухудшения внешней конъюнктуры и дальнейшего роста волатильности рубля (уже 15%+ по 3М опционам) ЦБ может задуматься о приостановке операций по покупке валюты в рамках бюджетного правила. По-прежнему не видим среднесрочных причин, почему рубль должен торговаться на текущих уровнях продолжительное время, но пока ему не на что опереться", - пишет эксперт.

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