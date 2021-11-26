Рынок акций РФ в пятницу ускорил падение вслед за миром, лидируют в откате банки и нефтяники

Москва. 26 ноября. Рынок акций РФ утром в пятницу ускорил снижение вслед за внешними фондовыми площадками, обвалившейся нефтью (Brent упала к $78 за баррель) и металлами из-за опасений сокращения спроса на сырье в условиях роста заболеваемости COVID-19 в Европе и обнаружения нового штамма коронавируса в Африке; лидируют в откате финансовые компании и нефтяники.

К 11:10 МСК индекс Мосбиржи составил 3828,48 пункта (-3%, минимум сессии - 3823,19 пункта), индекс РТС - 1591,52 пункта (-4,5%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 4%.

Доллар вырос до 75,76 рубля (+1,08 рубля).

Подешевели расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-4%), акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (-3,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-3,6%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-3,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-3,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-3,4% и -3,4% "префы"), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-3,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-2,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-2,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-2,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2,6% и -0,2% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-2,6%), "Московской Биржи" (-2,5%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-2,5%), бумаги "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-2,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-2,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-2,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-2,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,3%).

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимир Соловьев полагает, что настроения на мировых рынках в конце недели резко ухудшились после известий о распространении нового штамма коронавирусной инфекции в ЮАР. Это может спровоцировать введение новых ограничений в отдельных частях мира и привести к существенному замедлению роста деловой активности и экономики, а также пересмотру денежно-кредитной политики центральными банками. И также может оказать существенное давление на рождественский сезон распродаж в США.

В текущих условиях эффект "черной пятницы" может оказаться слабым, что негативно скажется на финансовых результатах корпораций по итогам всего квартала.

По словам главного аналитика "Алор брокер" Алексея Антонова, в пятницу откат рынка акций РФ усилился, поскольку от российских бумаг избавились еще далеко не все инвесторы, кто хотел это сделать. На неделе нагнетание истерии вокруг "ожидаемого", по мнению западных СМИ, "нападение России на Украину" стало лишь поводом для масштабной фиксации прибыли. Истинная причина лежит в потенциальной слабости российской экономики и ее сильной зависимости от цен на сырье, которые как минимум прекратят рост с ужесточением денежно-кредитной политики США.

Пятница стала еще одним днем обвального падения рынка акций РФ на фоне упавшей нефти, одновременно выросло золото, что поддержало бумаги золотодобывающих компаний. Возможно, днем ситуация на Западе несколько улучшится, на что намекает небольшое снижение курса доллара к корзине мировых валют, но не факт, что перед выходными распродажи российских акций не усилятся под вечер.

В паре рубль/доллар целью движения теперь выступает район 77,5 руб./$1, пробой которого спровоцирует поход на обновление исторического максимума доллара. Этому движению может помешать только вмешательство Банка России, например, в виде валютных интервенций или временного отказа от покупки валюты в рамках бюджетного правила. Если этого не произойдет, то все усилия регулятора по борьбе с инфляцией будут перечеркнуты, а повышение ключевой ставки лишь в очередной раз снизит потенциал роста экономики, но практически не отразится на снижении темпов роста розничных цен, считает Антонов.

Ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков также полагает, что очередной новый штамм коронавируса в Африке угрожает возвращением глобального спада деловой активности и хаосом в мировой экономике.

Новый день для рынков начался на негативной ноте. В четверг, 25 ноября, британское агентство по безопасности здоровья выразило озабоченность относительно нового штамма COVID-19, который начал распространяться в Африке. Согласно его заявлению, новый штамм "B.1.1.529" отличается от штамма Delta и обладает повышенной устойчивостью относительно антител, которые вырабатываются после применения существующих вакцин. На этом фоне Великобритания немедленно ввела ограничения на авиасообщение с Южной Африкой и пятью соседними странами.

В самом Китае также обнаружена очередная вспышка заболеваемости в восточных регионах, что привело к ограничению полетов в Шанхае. Под давлением оказались акции, связанные с туризмом, снижение также затронуло акции строительного сектора и энергетики, отмечает аналитик.

Американские торговые площадки в пятницу будут работать неполный рабочий день. Председатель ЕЦБ Кристин Лагард вновь будет говорить публично. Закроет день отчет Baker Hughes по активным буровым в США, напомнил Кочетков.

По оценке эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, давление на нефтяные цены также оказали сообщения СМИ со ссылкой на источники в ОПЕК, что продажи нефти из резервов странами-потребителями могут ощутимо увеличить профицит в 2022 году. По оценке экспертов ОПЕК+, в декабре профицит составит 0,4 млн б/с и увеличится до 2,3 млн б/с в январе и 3,7 млн б/с в феврале. Альянс пока не рассматривает возможность паузы в ежемесячном увеличении добычи на 400 тыс. б/с, но сложившаяся ситуация может усложнить процесс переговоров на очередной встрече группы 2 декабря.

Нефть вновь дешевеет, реагируя на ухудшение прогнозов по рыночному балансу. Уровень предложения растет, доллар США укрепляется, спрос уже отыграл большую часть постпандемийного снижения и находится под угрозой из-за очередной вспышки COVID-19.

При этом некоторые аналитики еще сохраняют оптимизм. Например, Goldman Sachs назвал продажу из резервов "каплей в океане" и сохраняет прогноз на уровне $85 за баррель Brent до конца года. Президент нефтяной ассоциации Японии заявил, что поскольку объем продаж из резервов невелик, он направлен на ослабление напряженности в поставках, а не на то, чтобы оказать большое влияние на нефтяные рынки.

Несмотря на расхождения в оценках краткосрочной перспективы, на горизонте 2022 года большинство сходится во мнении, что цены будут снижаться. В таких условиях у крупных хедж-фондов нет стимулов наращивать длинные позиции по нефти, а нефтетрейдеры заинтересованы продавать как можно больше нефти именно сейчас, чтобы использовать благоприятную ценовую конъюнктуру.

Круглое число $80 за баррель Brent уже не имеет прежнего психологического эффекта после пробоя неделю назад, поэтому ближайшие цели можно обозначить в районе $77,5-78,5 за баррель, считает Галактионов.

В пятницу в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 2,5%, китайский индекс Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng потерял 2,6%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 теряют 2,4-3,8%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 снижается на 1,9%) на фоне новостей о росте заболеваемости COVID-19 в Европе.

В Словакии на две недели ввели "локдаун" из-за COVID-19. За последние два дня в стране выявляли более 10 тыс. новых случаев заражения за сутки.

В ФРГ за минувшие сутки выявлено 76 тыс. 414 случаев заражения коронавирусной инфекцией, что является самым высоким суточным показателем за время пандемии COVID-19, сообщил германский институт Роберта Коха. Всего в Германии зафиксировано свыше 5,65 млн заболевших, число летальных исходов превысило 100 тыс.

Правительство США посоветовало американцам избегать поездок в Германию и Данию. Марокко приостановило авиасообщение с Францией. Великобритания приостановила поездки своих граждан в шесть стран Африки, Израиль готовится ввести аналогичный запрет из-за нового варианта COVID-19.

На нефтяном рынке цены в пятницу снижаются на фоне опасений избытка предложения, после того как ряд стран высвободили нефть из резервов, а также тревог по поводу ослабления спроса из-за обнаружения нового варианта коронавируса.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $78,34 за баррель (-4,7% и -0,03% в четверг), январская цена WTI - $74,01 за баррель (-5,6% и -0,1% накануне).

Ранее сообщалось, что Индия согласилась высвободить 5 млн баррелей нефти из стратегических запасов. Кроме того, президент США Джо Байден на неделе объявил о намерении страны продать 50 млн баррелей из стратегического нефтяного резерва (SPR), скоординировав этот шаг с Китаем, Японией, Индией, Южной Кореей и Великобританией.

Совокупный объем нефти, который планируют реализовать эти страны, составит не менее 71 млн баррелей, что соответствует примерно 74% среднедневного потребления во всем мире в 2021 году, отмечают эксперты ING.

Тем временем специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) собирают информацию о штамме коронавируса COVID-19, который начал распространяться в ЮАР и некоторых других странах, завила технический руководитель ВОЗ по проблеме COVID-19 Мария Ван Керкхове.

По словам Ван Керкхове, "несколько дней уйдет на то, чтобы определить, какое влияние может оказать штамм, а также - насколько эффективны против него вакцины".

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции "Ижстали" (MOEX: IGST) (-11,5% и -6,8% "префы"), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (-6,3%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (-5,8%), "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-5,5%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-5% и -4,8% "префы"), "Распадской" (MOEX: RASP) (-4,8%), En+ (MOEX: ENPG) (-4,6%).

Подорожали бумаги ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (+8,7%), "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (+8,7%), акции ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+8%), "СПБ Биржи" (+4,7%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+1,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 40,8 млрд рублей (из них 9,85 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 8,44 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 3,24 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").