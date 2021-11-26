ПСБ подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг X5 Retail

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ )подтверждают рекомендацию "покупать" для бумаг X5 Retail, говорится в комментарии банка.

"X5 Retail Group приняла решение выплатить промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2021г в размере 73,65 рубля на GDR. Общая сумма выплат составит 20 млрд рублей (без учета налогов и комиссий), что соответствует 57% чистой прибыли X5 за 9 месяцев 2021г по МСФО 16. Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов назначена на 17 декабря, экс-дивидендная дата - на 16 декабря. Промежуточные выплаты оказались на уровне наших ожиданий: общая сумма выплат составит 20 млрд рублей, как и годом ранее. Х5 начал платить промежуточные дивиденды только в прошлом году, а базой для расчета стал денежный поток. С учетом финальных дивидендов ожидаем суммарную дивдоходность на уровне 8-9% на акцию, рекомендуем "покупать" акции Х5", - пишут эксперты ПСБ.

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