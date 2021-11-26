Дивдоходность акций Газпрома за 2021г может составить 12,5% - Инвестбанк Синара

Дивидендная доходность акций "Газпрома" по итогам 2021 года может составить 12,5%, говорится в обзоре "Инвестиционного банка Синара".

"В отчетности за 3К21 по МСФО, которую представит компания в понедельник, 29 ноября, наиболее значимой метрикой нам представляется скорректированная чистая прибыль. С корректировками на курсовые разницы и прочие статьи чистая прибыль "Газпрома" может вырасти на 10% к/к (до 500 млрд руб.), что добавит 10,6 руб. к дивиденду на акцию за 2021 год при 17,9 руб. за первую половину года. Всего дивиденды за 9М21 могут составить 28,5 руб. на акцию (что предполагает дивидендную доходность в 8,4%), хотя последний квартал года внесет самый большой вклад в дивиденды за счет факторов как цены, так и объема. За весь год мы прогнозируем дивиденды в размере 42 руб. на акцию (дивидендная доходность 12,5%), - пишут аналитики банка Кирилл Бахтин и Василий Мордовцев. - В ходе телефонной конференции в тот же день (17:00 МСК) мы рассчитываем услышать от руководства компании ориентиры на 2022 год и пояснение факторов, вызвавших увеличение программы капвложений ПАО "Газпром" на 2022 год по сравнению с 2021 годом".

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