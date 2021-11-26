"Атон" подтверждает рейтинг акций "Газпрома" на уровне "выше рынка", сообщается в комментарии инвесткомпании.

Правление "Газпрома" утвердило инвестиционную программу на 2022г в размере 1,76 трлн руб. ($23,6 млрд). Из них на капитальные вложения планируется направить 1,43 трлн руб., на приобретение в собственность внеоборотных активов - 77,0 млрд руб., на долгосрочные финансовые вложения - 253,4 млрд руб., говорится в комментарии.

"Размер инвестиционной программы - рекордный в истории компании и превышает предыдущий максимум 2018г на 18%. Собственные капзатраты "Газпрома" на 100 млрд руб. выше, чем в модели, и не должны существенно сказаться на дивидендной доходности, учитывая, что дивиденды выплачиваются из чистой прибыли. Мы ожидаем, что чистый долг "Газпрома" вырастет на 200 млрд руб. за счет увеличения капвложений, но отношение чистого долга к EBITDA должно снизиться до 0,8x с 0,9x в 2021П на фоне базового роста дохода. Мы подтверждаем наш рейтинг "выше рынка" по "Газпрому", который торгуется с консенсус-мультипликатором EV/EBITDA 2022П 3,2x против 3,7x у российских нефтяных компаний", - отмечают эксперты "Атона".

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