Рубль останется под давлением на торгах в пятницу - ПСБ

Рубль останется под давлением в течение торговой сессии в пятницу и завершит торги, скорее всего, ближе к верхней границе диапазона 75-76 руб./$1, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Национальная валюта демонстрирует резкое ослабление в пятницу утром, теряя к доллару более 1% ввиду резкого ухудшения ситуации на мировых рынках и падении нефтяных котировок. По нашим оценкам, пятница создает выраженно неблагоприятный фон для рубля. Мы считаем, что пара доллар/рубль останется под давлением, рассчитываем, что она завершит торги в диапазоне 75-76 руб./$1 с ориентиром на верхнюю границу коридора. Не исключаем в среднесрочной перспективе тестирование рублем мартовских максимумов", - пишет главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Егор Жильников.

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