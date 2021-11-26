Ключевые события пятницы в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут комментарии ЕЦБ:

- В США торговая сессия будет укороченной после Дня благодарения;

- В течение дня ожидается выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард.

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