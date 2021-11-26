Утренние прогнозы: рынок акций РФ сохраняет потенциал для дальнейшего снижения

Большинство аналитиков прогнозируют негативное начало торгов на российском фондовом рынке в пятницу на сложившемся к утру внешнем фоне.

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с сильным понижением в пределах 0,7-1,5%, в диапазоне 3890-3920 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3870, 3850 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3940, 3950 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет очень серьезное ухудшение состояния внешнего фона. Вполне вероятно, что он сумеет нащупать временную поддержку около значимого "круглого" уровня 3900 пунктов".

BCS Express: (Василий Карпунин): "Утром в пятницу складывается не самый позитивный фон за счет отката нефтяных котировок. С учетом утреннего падения фьючерсов на ключевые западные фондовые площадки по индексу Мосбиржи ожидается умеренное снижение. Котировки вполне могут опуститься в район 3850-3900 пунктов за счет слабости ряда "голубых фишек", включая нефтяников и банковский сектор".

Промсвязьбанк (Владимир Соловьев): "Ожидаем, что в пятницу индекс Мосбиржи может опуститься ниже отметки 3900 пунктов на фоне существенного ухудшения внешнего фона. Также сегодня будет опубликована отчетность ФСК ЕЭС и Россетей ".

"Открытие Инвестиции" (Андрей Кочетков): "Российский рынок акций может начать торговую сессию в пятницу с резкого снижения на сложившемся негативном внешнем фоне. Очередной новый штамм коронавируса угрожает возвращением глобального спада деловой активности, азиатские индексы снижаются, нефть и промышленные металлы дешевеют, валюты риска находятся под давлением".

"Атон": "Утренняя динамика фьючерсов предполагает, что российский рынок сегодня откроется снижением на 3,5%".