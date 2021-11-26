Индекс Мосбиржи откроет торги в пятницу снижением на 0,7-1,5% - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в пятницу снижением в пределах 0,7-1,5% на фоне серьезного ухудшения внешнего фона, считает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с сильным понижением в пределах 0,7-1,5%, в диапазоне 3890-3920 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3870, 3850 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3940, 3950 пунктов, - прогнозирует эксперт инвесткомпании. - В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет очень серьезное ухудшение состояния внешнего фона. Вполне вероятно, что он сумеет нащупать временную поддержку около значимого "круглого" уровня 3900 пунктов".

Выхода важных для локального рынка акций иностранных статистических показателей в пятницу не ожидается, поэтому во второй половине дня участники российских торгов будут ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США, отмечает Манжос.

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