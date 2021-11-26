Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу снизятся под давлением внешнего негатива

Москва. 26 ноября. Котировки рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, умеренно снизятся под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Рубль и фьючерсы на российские акции уже отреагировали заметным падением на ухудшение внешней конъюнктуры. Спустя час торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) нацвалюта подешевела более чем на 1% по отношению к доллару и евро, курс рубля к доллару опустился до 75,5 руб./$1; при этом фьючерсы на российские акции снижались на 2-3%, что говорит о заметном падении фондовых индексов РФ в начале торгов 26 ноября.

Курс доллара США, по данным на 8:15 мск, составил 75,5 руб./$1 (+82 коп. или +1,1% к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал на 1 рубль (+1,2%) - до 84,75 руб./EUR1. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 0,9 рубля к уровню закрытия 25 ноября, до 79,66 рубля. В свою очередь котировки фьючерсов на основные "голубые фишки" российского рынка акций теряли к этому времени 2-3%, фьючерс на индекс РТС упал почти на 3%, фьючерс на индекс МосБиржи - на 1,9%.

Торги на фондовых биржах США накануне не проводились в связи с праздничным днем - Днем благодарения.

В свою очередь фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу заметно снижаются на фоне новостей о росте заболеваемости COVID-19 в Европе. В Словакии на две недели ввели "локдаун" из-за COVID-19. За последние два дня в стране выявляли более 10 тыс. новых случаев заражения за сутки. В ФРГ за минувшие сутки выявлено 76 тыс. 414 случаев заражения коронавирусной инфекцией, что является самым высоким суточным показателем за время пандемии COVID-19, сообщил германский институт Роберта Коха. Всего в Германии зафиксировано свыше 5,65 млн заболевших, число летальных исходов превысило 100 тыс.

Правительство США посоветовало американцам избегать поездок в Германию и Данию. Марокко приостановило авиасообщение с Францией. Великобритания приостановила поездки своих граждан в шесть стран Африки, Израиль готовится ввести аналогичный запрет из-за нового варианта COVID-19.

Тем временем специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) собирают информацию о штамме коронавируса COVID-19, который начал распространяться в ЮАР и некоторых других странах, завила технический руководитель ВОЗ по проблеме COVID-19 Мария Ван Керкхове. По словам Ван Керкхове, "несколько дней уйдет на то, чтобы определить, какое влияние может оказать штамм, а также - насколько эффективны против него вакцины". "За этим штаммом нужно будет следить, он - причина для беспокойства", - добавила она.

На этом фоне японский индекс Nikkei 225 рухнул на 2,6%, при этом отрицательная динамика зафиксирована во всех секторах. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:26 МСК снизился на 0,6%. Гонконгский Hang Seng упал на 2,5%, причем снижение цен демонстрируют все 60 компаний, входящих в расчет данного индикатора. Южнокорейский индекс Kospi к 8:22 МСК опустился на 1,5%. Австралийский S&P/ASX 200 в пятницу уменьшился на 1,7%.

Цены на нефть опускаются на 2,5-3% в ходе торгов в пятницу на фоне опасений об избытке предложения, после того как ряд стран высвободили нефть из резервов, а также тревог по поводу ослабления спроса из-за обнаружения нового варианта коронавируса. Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 МСК в пятницу составила $80,08 за баррель, что на 2,6% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на 0,03% - до $82,22 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $75,85 за баррель, что на 3,24% ниже итогового значения предыдущей сессии. К закрытию торгов в четверг стоимость этих контрактов опустилась на 0,14% и составила $78,39 за баррель.

Индия согласилась высвободить 5 млн баррелей нефти из стратегических запасов. Ранее на этой неделе президент США Джо Байден объявил о намерении страны продать 50 млн баррелей из стратегического нефтяного резерва (SPR), скоординировав этот шаг с Китаем, Японией, Индией, Южной Кореей и Великобританией. Совокупный объем нефти, который планируют реализовать эти страны, составит не менее 71 млн баррелей, что соответствует примерно 74% среднедневного потребления во всем мире в 2021 году.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг упала в 1,8 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 5,375 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,672 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 25 ноября практически не изменился по отношению к предыдущему торговому дню и составил 104,36 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,02%, поднявшись до 724,32 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Газпром Капитал БО-001Р-02" (+0,74%), "ГК Самолет БО-ПО9" (+0,47%) и "Мегафон БО-001Р-03" (+0,41%), а в лидерах снижения - облигации "ТМК БО-07" (-0,76%), "ЕвроХим-001P-03" (-0,67%) и "ГТЛК-001Р-15" (-0,4%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что банк "ФК Открытие" (MOEX: OPEN) завершил размещение выпуска инвестиционных облигаций серии БО-ИО-П03 номинальным объемом 300 млн рублей, разместив 44,67% выпуска на 133,994 млн рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 9-24 ноября. Ставка 1-го купона составит 0,01% годовых. Ставка 2-3-го купонов приравнена к ставке 1-го купона, купоны годовые. По бондам также будет выплачиваться дополнительный доход. Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости 24 ноября 2024 года.

ГК "Пионер" перенесла с 25 ноября на первую половину декабря сбор заявок инвесторов на приобретение облигаций серии 001P-06 объемом не менее 5 млрд рублей со сроком обращения 4 года. Ориентир доходности по-прежнему составит премию не выше 325 базисных пунктов к ОФЗ на срок 3,5 года. Дата техразмещения будет определена позднее. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 13-16-го купонов будет погашено по 25% от номинальной стоимости. В результате индикативная дюрация составит около трех лет.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 17-го купона биржевых облигаций серии БО-10 в размере 9,13% годовых. Компания разместила 15-летний выпуск на 25 млрд рублей в декабре 2013 года. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 7,5% годовых. Ставки 2-30-го купонов зависят от индекса потребительских цен и рассчитываются как уровень инфляции за год + 1% годовых. При этом процентная ставка не может быть меньше 0,01% годовых.

ГТЛК выкупила в рамках оферты 4,628 млн облигаций серии 001Р-12 на 4,628 млрд рублей. Компания разместила 15-летний выпуск на 5 млрд рублей с офертой через 3 года в ноябре 2018 года. Всего размещено 5 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс рублей. Таким образом, по оферте выкуплено 92,6% выпуска. Ставка была установлена в размере 9,9% годовых, 13-го купона - 9,1% годовых, следующая оферта предусмотрена 18 ноября 2026.

ООО "РЕСО-лизинг" выставило оферту по облигациям серии БО-П-02. Период предъявления бумаг к выкупу - с 7 по 13 декабря 2021 года. Дата приобретения - 15 декабря 2021 года. Облигации приобретаются по цене 100% от номинала. Выпуск объемом 5 млрд рублей был размещен в феврале 2019 года.

АО "Трежери инвест" (прежнее название АО "Ладья-финанс) 14 декабря планирует провести собрание владельцев облигаций серии БО-03 объемом 3 млрд рублей. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании владельцев облигаций эмитента, - 2 декабря. На повестку будет вынесен один вопрос: "О даче согласия на внесение изменений в решение о выпуске облигаций серии БО-03". Компания разместила 10-летние облигации на 3 млрд рублей в июне 2018 года по ставке 7% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 1 июня 2023 года. Других выпусков облигаций компании в обращении нет.

SPV-структура ПАО "НПК "Объединенная вагонная компания" (MOEX: UWGN) (ОВК) - "ОВК Финанс" (ОВКФ) допустила технический дефолт при выплате 15-го и 16-го купонов и погашении облигаций серии 01 номиналом 15 млрд рублей. Общая сумма обязательств - более 16,343 млрд рублей (около 1,343 млрд рублей - по купонам, и почти 14,999 млрд рублей - по "телу" бондов). Выплаты должны были быть произведены 24 ноября. "Причина неисполнения обязательств заключается в отсутствии средств для погашения займа в текущем периоде. Владельцы облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к эмитенту с требованием о выплате причитающихся им сумм в форме претензии", - говорится в сообщении компании. "ОВК Финанс" в декабре 2013 года разместил 3-летние облигации серии 01 на 15 млрд рублей. В июне 2016 года ЦБ РФ зарегистрировал изменения в решение о выпуске и проспект этих бондов: компания продлила срок обращения бумаг до 8 лет. Они имеют 16 полугодовых купонов. Ставка 15-го купона - 5,34% годовых. Облигации должны быть погашены в ноябре 2021 года. В апреле 2021 года владельцы облигаций согласились на перенос выплат по 15-му купону с 26 мая на 24 ноября - дату окончания 16-го купонного периода.