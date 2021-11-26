ПСБ рекомендует покупать акции РусГидро с прогнозной ценой 0,99 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции "РусГидро" с прогнозной ценой 0,99 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 24% от текущего уровня, сообщается в комментарии.

"Мы отмечаем улучшение динамики выручки и EBITDA "РусГидро" на фоне восстановления выработки электроэнергии гидроэлектростанциями, а также высоких цен на оптовом рынке электроэнергии. Представленные финансовые результаты за третий квартал 2021 года по МСФО в целом ожидаемы и, по нашему мнению, не окажут сильное влияние на котировки акций компании. В долгосрочной перспективе акции эмитента интересны как дивидендная история с доходностью на уровне около 7% при текущих котировках. Наша целевая цена для бумаг составляет 0,99 руб./акция, потенциал роста - 24%. Мы рекомендуем покупать акции "РусГидро", - указывает эксперт ПСБ Владимир Лящук.

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