Рубль может ослабнуть до уровня 77,5 руб./$1 - "Алор Брокер"

Ближайшей целью текущего ослабления рубля к доллару может стать уровень 77,5 руб./$1, полагает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Пара доллар/рубль ушла в пятницу утром выше отметки 75 руб./$1 и обновила полугодовые максимумы. Теперь целью движения пары выступает район 77,5 руб./$1, пробой которого спровоцирует поход на обновление исторического максимума. Этому движению может помешать только вмешательство Банка России, например, в виде валютных интервенций или временного отказа от покупки валюты в рамках бюджетного правила. Если этого не произойдет, то все усилия регулятора по борьбе с инфляцией будут перечеркнуты, а повышение ключевой ставки лишь в очередной раз снизит потенциал роста экономики, но практически не отразится на снижении темпов роста розничных цен", - пишет эксперт инвесткомпании.

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