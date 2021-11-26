Возможно снижение цены нефти к $77,5-78,5/барр. в ближайшее время - BCS Express

Возможно снижение котировок нефти марки Brent к уровням $77,5-78,5 за баррель в ближайшее время, говорится в комментарии BCS Express.

"Стоимость нефти снижается в пятницу утром, реагируя на ухудшение прогнозов по рыночному балансу. В целом рыночные факторы располагают к снижению. Уровень предложения растет, доллар США укрепляется, спрос уже отыграл большую часть постпандемийного снижения и находится под угрозой из-за очередной вспышки COVID-19. Ближайшие цели снижения можно обозначить в районе $77,5-78,5 за баррель нефти марки Brent", - отмечает эксперт инвесткомпании Игорь Галактионов.

"Несмотря на расхождения в оценках краткосрочной перспективы, на горизонте 2022 года большинство аналитиков сходятся во мнении, что нефтяные цены будут снижаться. В таких условиях у крупных хедж-фондов нет стимулов наращивать длинные позиции по нефти, а нефтетрейдеры заинтересованы продавать как можно больше нефти именно сейчас, чтобы использовать благоприятную ценовую конъюнктуру", - указывает Галактионов.

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