Brent - $80,30 за баррель

Фондовые индексы государств АТР в пятницу снижаются. Цены на нефть резко снижаются в пятницу.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу снижаются на фоне новостей о росте заболеваемости COVID-19 в Европе, сообщает MarketWatch.

В Словакии на две недели ввели "локдаун" из-за COVID-19. За последние два дня в стране выявляли более 10 тыс. новых случаев заражения за сутки.

В ФРГ за минувшие сутки выявлено 76 тыс. 414 случаев заражения коронавирусной инфекцией, что является самым высоким суточным показателем за время пандемии COVID-19, сообщил германский институт Роберта Коха. Всего в Германии зафиксировано свыше 5,65 млн заболевших, число летальных исходов превысило 100 тыс.

Правительство США посоветовало американцам избегать поездок в Германию и Данию. Марокко приостановило авиасообщение с Францией. Великобритания приостановила поездки своих граждан в шесть стран Африки, Израиль готовится ввести аналогичный запрет из-за нового варианта COVID-19.

"Трейдеры будут внимательно следить за ситуацией с новой волной COVID по всей Европе", - полагает Андерсон Алвес из ActivTrades.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:21 МСК рухнул на 2,8%, при этом отрицательная динамика зафиксирована во всех секторах, отмечает Trading Economics.

В число лидеров роста снижения котировок входят акции оператора железнодорожных и автобусных перевозок Keisei Electric Railway Co. (-5,8%), а также авиакомпании ANA (-5,1%).

Также дешевеют бумаги инвестиционно-технологической SoftBank Group (-4,9%), выпускающей чипы Advantest (-3,1%), производителя потребительской электроники Sony (-2,1%), крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing (-3,9%), автопроизводителя Toyota Motor (-1,9%), финансовой группы Mitsubishi UFJ (-1,9%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:26 МСК снизился на 0,6%. Гонконгский Hang Seng упал на 2,5%, причем снижение цен демонстрируют все 60 компаний, входящих в расчет данного индикатора.

Самое значительное снижение в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже показывают котировки акций владельцев казино Galaxy Entertainment Group Ltd. (-6,2%) и Sands China Ltd. (-6,9%).

Кроме того, падает стоимость бумаг интернет-компаний Meituan (-4%) и Tencent Holdings (-3,2%), онлайн-ритейлера Alibaba Group (-3,3%), производителя бытовой электроники Xiaomi Corp. (-2%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:22 МСК опустился на 1,5%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. уменьшилась на 2,2%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 2,1%.

Австралийский S&P/ASX 200 в пятницу уменьшился на 1,7%.

При этом акции крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto потеряли в цене соответственно 1,5% и 2,2%.

Капитализация Appen Ltd., работающей в сфере машинного обучения и искусственного интеллекта, рухнула на 18,8%. Аналитики Macquarie сообщили, что в ближайшее время компания может ухудшить прогнозы своих финансовых показателей.

Помимо этого, подешевели бумаги авиакомпании Qantas Airways Ltd. (-5,5%) и нефтепроизводителя Woodside Petroleum Ltd. (-5,1%).

Розничные продажи в Австралии в октябре подскочили на 4,9% относительно предыдущего месяца. Это максимальный подъем за последние 11 месяцев.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение всего на 2,5%.

Цены на нефть опускаются более чем на 2% в ходе торгов в пятницу на фоне опасений об избытке предложения, после того как ряд стран высвободили нефть из резервов, а также тревог по поводу ослабления спроса из-за обнаружения нового варианта коронавируса.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК в пятницу составляет $80,30 за баррель, что на $1,92 (2,34%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на $0,04 (0,03%) - до $82,22 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $76,09 за баррель, что на $2,3 (2,93%) ниже итогового значения предыдущей сессии. К закрытию торгов в четверг стоимость этих контрактов опустилась на $0,11 (0,14%) и составила $78,39 за баррель.

Ранее сообщалось, что Индия согласилась высвободить 5 млн баррелей нефти из стратегических запасов.

"Индия неоднократно выражала опасения по поводу искусственной корректировки нефтепроизводителями предложения нефти ниже уровней спроса, что приводит к росту цен и вытекающим отсюда негативным последствиям", - говорится в заявлении министерства нефти и природного газа. Высвобождение сырья из резервов будет "происходить одновременно и в условиях консультаций с другими крупными потребителями энергоносителей", отметили в ведомстве.

Ранее на этой неделе президент США Джо Байден объявил о намерении страны продать 50 млн баррелей из стратегического нефтяного резерва (SPR), скоординировав этот шаг с Китаем, Японией, Индией, Южной Кореей и Великобританией.

Совокупный объем нефти, который планируют реализовать эти страны, составит не менее 71 млн баррелей, что соответствует примерно 74% среднедневного потребления во всем мире в 2021 году, отмечают эксперты ING.

Тем временем специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) собирают информацию о штамме коронавируса COVID-19, который начал распространяться в ЮАР и некоторых других странах, завила технический руководитель ВОЗ по проблеме COVID-19 Мария Ван Керкхове.

По словам Ван Керкхове, "несколько дней уйдет на то, чтобы определить, какое влияние может оказать штамм, а также - насколько эффективны против него вакцины".

"За этим штаммом нужно будет следить, он - причина для беспокойства", - добавила она.