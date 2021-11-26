Рубль в пятницу утром умеренно слабеет к доллару и евро на фоне снижения нефтяных котировок

Москва. 26 ноября. Доллар США и евро умеренно укрепляются на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне снижения нефтяных котировок.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 74,82-75,02 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 75,01 руб./$1 (+33 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 84,1725 руб./EUR1 (+42,75 коп. к закрытию четверга). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 37,38 коп. к уровню закрытия 25 ноября, до 79,13 рубля.

Доллар при этом оказался на 40,96 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 49,32 коп. выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно слабеет к доллару и евро на старте торгов 26 ноября на фоне резкого снижения нефтяных котировок. Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:02 мск составила $80,62 за баррель, что на 1,95% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $76,4 за баррель, что на 2,54% ниже цены на закрытие рынка 25 ноября.

Кроме того, давление на нацвалюту оказывает общемировое снижение аппетита инвесторов к рисковым активам. Основные фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу демонстрируют отрицательную динамику: японский Nikkei 225 теряет 2,9%, китайский CSI300 - 0,64%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается на 0,93%.