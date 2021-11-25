Вероятны робкие попытки роста индекса Мосбиржи в пятницу - ПСБ

Вероятны робкие попытки роста индекса Мосбиржи в пятницу, полагает ведущий аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Индекс Мосбиржи на открытии торгов в четверг предпринял попытки роста, преодолев отметку 3990 пунктов, однако сниженные объёмы торгов из-за праздничного дня в США, а также вялая динамика нефтяного рынка привели к тому, что российский рынок к вечеру растерял весь утренний импульс. Наибольший вклад в рост индекса внес финансовый сектор, ведомый бумагами TCS Group (+5,8%) и "Московской биржи" (+1,7%), в то время как акции Сбербанка (ао: -0,7%; ап: -0,5%) и ВТБ (-0,7%) выглядели безыдейно. Ожидаем, что в пятницу на российском рынке вновь будет доминировать консолидационный настрой. Из-за сокращённой торговой сессии в США, отсутствия значимой статистики, а также "фактора пятницы", индекс Мосбиржи удержится на текущих уровнях с робкими попытками к росту", - пишет Головинов.

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