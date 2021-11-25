ПСБ рекомендует покупать акции Интер РАО с целью 5,64 руб

Промсвязьбанк (ПСБ) рекомендует покупать акции "Интер РАО" с целевой ценой 5,64 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 24% от текущих уровней, отмечается в комментарии банка.

Аналитик банка Владимир Лящук отмечает, что "Интер РАО" представила сильный финансовый отчет по итогам III кв. 2021г по МСФО, который оказался выше ожиданий рынка. Компания продемонстрировала рост основных финансовых показателей на фоне увеличения выработки электроэнергии и сильной ценовой конъюнктуры на рынке на сутки вперед (РСВ).

"Мы ждем по итогам 2021г сохранения высоких показателей "Интер РАО" за счет уверенного спроса на электроэнергию в условиях восстановления экономики. Тем не менее, компания пока не намерена направлять на дивиденды более чем 25% от чистой прибыли по МСФО. В результате ожидаемая доходность складывается на уровне 5,7%, что может несколько сдерживать интерес инвесторов к акциям компании в условиях роста процентных ставок. Однако в долгосрочной перспективе "Интер РАО" обладает высоким потенциалом роста, который может реализоваться в случае сделок M&A, что будет способствовать росту прибыли и дивидендной базы. Рекомендуем "покупать" акции "Интер РАО" с целевой ценой 5,64 руб./акция, потенциал роста 24%", - отмечает Лящук.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.