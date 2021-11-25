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25 ноября 2021 года 18:20
Акции Bristol-Myers Squibb привлекательны для покупки - "ВТБ Мои Инвестиции"
Акции биофармацевтической компании Bristol-Myers Squibb Co. (BMS) привлекательны для покупки на текущих уровнях, отмечается в аудиоподкасте "ВТБ Мои Инвестиции". Аналитики инвестиционной платформы указывают на ряд факторов в пользу акций компании: - Недавно Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) рекомендовало одобрить препарат Zeposia для лечения пациентов с активным язвенным колитом. Препарат обладает значительными преимуществами по сравнению с конкурентами и может принести многомиллиардную прибыль. - В 2022г компания может запустить в производство несколько перспективных препаратов, обладающих биологической эффективностью и хорошим профилем безопасности, среди которых ингибитор TYK-2, Mavacamten, Relatlimab и Milvexian. - Большая часть выручки компании представлена препаратами для борьбы с раком. Долгосрочный потенциал роста обеспечен ускорением старения населения и повышением риска развития раковых заболеваний. - Компания является дивидендным аристократом. Дивдоходность - выше 3% в долларах. - BMS торгуется по форвардному мультипликатору P/E 2022 ниже 8х, с большим дисконтом к конкурентам. Потенциал роста на горизонте года, согласно консенсус-прогнозам, может составить более 25%. BMS разрабатывает и производит продукты и экспериментальные терапии, направленные на лечение рака, болезней сердца, ВИЧ/СПИДа, диабета, ревматоидного артрита, гепатита, отторжения органов и психических расстройств. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-BRISTOL/MYERS-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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