Рубль днем умеренно подрастает к доллару и евро в условиях сниженной активности рынка из-за праздничного дня в США

Москва. 25 ноября. Доллар и евро понижаются на "Московской бирже" в четверг днем, корректируясь вниз после роста в предыдущие дни; рубль немного укрепляется к бивалютной корзине в условиях сниженной активности рынка из-за праздничного выходного дня в США и благодаря спросу на рублевую ликвидность в период основных налоговых выплат месяца.

Курс доллара США составил 74,67 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 32,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 83,76 руб./EUR1, подешевев на 18 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 25,84 копейки - до 78,76 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 26 ноября на 22,78 копейки, до 74,6004 руб./$1, и увеличил курс евро на 3,99 копейки, до 83,6794 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного подрастает к доллару и евро в рамках коррекции после падения в предыдущие дни и с учетом низкой активности рынка в праздничный выходной день в США, где отмечают День благодарения. Кроме того, спрос на рублевую ликвидность обеспечивается пиком налоговых выплат ноября и отсутствием новых признаков обострения геополитической напряженности вокруг России, обусловленной миграционным кризисом на белорусско-польской границе и нахождением российских войск вблизи границы с Украиной.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе состоявшейся телефонной беседы обсудили действия России на границе с Украиной и вопросы предстоящей встречи глав МИД стран НАТО, сообщил в четверг американский Госдеп.

"Госсекретарь Энтони Блинкен обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом(...) сообщения о необычной военной активности России вблизи Украины", - говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепа Неда Прайса.

Ранее американские СМИ сообщали о концентрации российских войск в районе границы с Украиной. При этом издание Politico опубликовало спутниковые снимки передвижения российской военной техники вблизи города Ельня Смоленской области на границе России с Белоруссией.

Также игроки продолжают следить за ситуацией с распространением коронавируса в Европе на фоне введения новых ограничений в ряде стран.

Так, правительство Италии одобрило ужесточение мер по борьбе против распространения COVID-19 и, в частности, вводит новый вид санитарных пропусков, сообщают римские СМИ. Новый документ, получивший название Super Green Pass, будет действовать с 6 декабря по 15 января. При этом в случае необходимости власти могут решить использовать его и дальше.

Документ будут выдавать только на девять месяцев. Получить его смогут только вакцинированные жители Италии, а также те, кто недавно переболел коронавирусом. Получить сертификат, сдав отрицательный тест на COVID-19, невозможно.

Между тем, накануне рынки получили новые свидетельства, что Федеральная резервная система (ФРС) может ускорить процесс ужесточения денежно-кредитной (ДКП) политики. Протокол заседания ФРС от 2-3 ноября, опубликованный в среду вечером, показал, что руководители американского ЦБ отмечали важность гибкого подхода к темпам сворачивания программы выкупа активов, а также к срокам повышения базовой процентной ставки.

"Участники заседания подчеркивали, что поддержание гибкого подхода к корректировке параметров денежно-кредитной политики должно стать основным принципом ее осуществления в текущей, крайне неопределенной среде", - говорится в документе.

Уже после этого заседания были опубликованы октябрьские данные об инфляции в США, показавшие ускорение темпов роста потребительских цен в стране до 6,2% в годовом выражении - максимума с 1990 года. Тем временем данные по американскому рынку труда говорят об улучшении ситуации: количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 71 тыс. - до 199 тыс. человек, минимума с 1969 года.

Некоторые из руководителей Федрезерва, в том числе зампредседателя ФРС Ричард Кларида, член совета управляющих Кристофер Уоллер, а также главы Федеральных резервных банков (ФРБ) Сент-Луиса и Сан-Франциско Джеймс Баллард и Мэри Дейли, уже дали понять, что готовы обсуждать наращивание темпов сокращения программы выкупа активов на заседании 14-15 декабря.

Цены на нефть немного снижаются в четверг, трейдеры ждут ответных шагов ОПЕК+ после решения США и ряда других стран о продаже нефти из стратегических резервов.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК в четверг опустилась на 0,09% - до $82,18 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на 0,32% - до $78,14 за баррель.

Ранее на этой неделе президент США Джо Байден объявил о намерении страны продать 50 млн баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва (SPR), скоординировав этот шаг с Китаем, Японией, Индией, Южной Кореей и Великобританией.

Совокупный объем нефти, который планируют реализовать эти страны, составит не менее 71 млн баррелей, что соответствует примерно 74% среднедневного потребления нефти во всем мире в 2021 году, отмечают эксперты ING.

Лидеры альянса ОПЕК+ - Саудовская Аравия и Россия - рассматривают возможность приостановки наращивания добычи нефти после решения США и других государств о продаже сырья из резервов, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

"Четверг в США праздничный день, и торги для рубля, вероятно, пройдет спокойно. В отсутствии новых негативных геополитических новостей курс пары "доллар-рубль" пока продолжит находиться в диапазоне 74-75 руб./$1", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"По большей части фундаментальная картина для нашей валюты не претерпела значимых изменений и даже в некотором роде ухудшилась. Геополитические риски никуда не исчезли, хотя и (временно) отошли на задний план. На рынке нефти затишье, которое может быть нарушено по мере приближения встречи ОПЕК+ на предстоящей неделе. Налоговый период по-прежнему не оказывает рублю ощутимой поддержки. А доллар тем временем получил еще один мощный аргумент в пользу дальнейшего повсеместного роста в виде сильной статистики по инфляции и рынку труда, а также ястребиного протокола ФРС, который отразил склонность Центробанка к более оперативной нормализации денежно-кредитной политики", - отмечает аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов выросли в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 7 базисных пунктов (б.п.) - до 7,67% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 1 б.п. - до 7,8% годовых. Ставка на срок 1 месяц прибавила 2 б.п. - до 8,05% годовых, ставка на срок 3 месяца выросла на 10 б.п. - до 8,68% годовых, ставка на срок 6 месяцев повысилась на 7 б.п. - до 8,82% годовых.