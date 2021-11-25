Акции Amazon станут интересны для покупок при снижении котировок к $3200-3100 - BCS Express

Акции Amazon.com Inc. станут интересны для долгосрочных покупок в случае снижения котировок к уровням $3200-3100 за штуку, считает эксперт BCS Express Оксана Холоденко.

"Крупнейший в мире интернет-ритейлер Amazon стал бенефициаром пандемии коронавируса, многие люди перешли в онлайн. В IV квартале компания ожидает рост выручки на 4-12% (г/г). Прогноз не слишком позитивный. Снижение операционной прибыли может превысить 50% из-за роста издержек на заработные платы, инфляции, нарушения цепочек поставок и увеличивающихся инвестиций в цифровое развитие. Долгосрочный взгляд на бумаги позитивный - при снижении котировок акций в район $3200-3100 за штуку они могут стать интересными для покупок", - указывает аналитик инвестиционной компании.

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