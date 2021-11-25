ИСПРАВЛЕНО: Рубль может укрепиться до 69-70 руб./$1 в 2022 году - Saxo Bank

Рубль может укрепиться до уровней 69-70 руб./$1 в следующем году, считает главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен.

По его мнению, российскую валюту поддержит сочетание прагматичных шагов главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной и роста цен на сырье.

Эксперт также полагает, что рубль будет сильнее после запуска "Северного потока 2". "Если мир сменит свою повестку, уточнит намерения немецкого правительства в отношении "Северного потока 2", этот вопрос будет решен. И это приведет к укреплению рубля", - указывает эксперт.

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