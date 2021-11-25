Возможны высокие дивиденды по акциям "ЛУКОЙЛа" за 2П21 - Sber CIB

Большой денежный поток "ЛУКОЙЛа" позволяет инвесторам рассчитывать на высокие дивиденды по акциям эмитента за второе полугодие 2021 года, считают аналитики Sber CIB.

"ЛУКОЙЛ" добился впечатляющего роста свободного денежного потока, который в третьем квартале 2021 года увеличился на 127% по сравнению с предыдущим кварталом и достиг $3,1 млрд. По нашему мнению, вклад скорректированного свободного денежного потока в дивиденды за третий квартал составит 309 рублей на акцию (что соответствует квартальной доходности 4,5%). Для сравнения дивиденды за всё первое полугодие составили 340 рублей на акцию при полугодовой доходности 5,0%. Это позволяет ожидать высоких дивидендов по итогам второго полугодия", - отмечают эксперты.

Также в инвестбанке обращают внимание, что на телефонной конференции обсуждались прогнозы по инвестициям "ЛУКОЙЛа". "Компания направит на капитальные расходы в следующем году примерно 550 млрд руб. Но итоговый бюджет будет зависеть от получения налоговых льгот для проектов добычи высоковязкой нефти (льготы пока обсуждаются правительством) и от одобрения новых проектов в сфере нефтепереработки. В следующем году компания представит подробности обновлённой стратегии", - отмечают аналитики Sber CIB.

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