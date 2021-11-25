"Финам" рекомендует покупать акции Газпрома с целью 394,4 руб

Аналитики "Финама" рекомендуют покупать акции "Газпрома" с прогнозной ценой 394,4 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 16,9% от текущих уровней, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"29 ноября "Газпром" планирует представить отчётность по МСФО за третий квартал. Мы ожидаем, что выручка газового гиганта вырастет на 75% г/г до 2447 млрд руб., EBITDA - в 2,5 раза до 842 млрд руб., а чистая прибыль станет положительной и достигнет 582 млрд руб. Ключевым положительным фактором, повлиявшим на годовую динамику финансовых результатов компании, стал рост цен на газ в Европе. Средние спотовые цены на хабе TTF в третьем квартале выросли в 6,2 раза г/г до $ 16,7 за mmbtu, что связано с энергетическим кризисом в Европе и крайне низкой базой прошлого года. Отметим, что у "Газпрома" цены реализации в основном зависят от более длинных фьючерсов, из-за чего годовая динамика выручки не так впечатляет, как рост цен на газ", - пишет аналитик Сергей Кауфман.

Также позитивно на отчётность повлияют сильные операционные результаты, полагает эксперт инвесткомпании. По предварительным данным, за 9 месяцев 2021г "Газпром" увеличил добычу газа на 17,3% г/г до 378,1 млрд кубометров. Поставки на внутренний рынок выросли на 15,9% г/г, а экспорт в страны дальнего зарубежья - на 15,3% г/г.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.