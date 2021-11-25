"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Интер РАО" с целью 5,1 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 4-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12%, стоп-приказ: 4,26 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания 25 ноября представила финансовые результаты: чистая прибыль "Интер РАО" по МСФО за 9 месяцев 2021г увеличилась в годовом исчислении на 36,2% до 77,6 млрд рублей, а выручка выросла на 19,4% до 851,3 млрд рублей, отмечают аналитики.

"С технической точки зрения после сильного снижения бумага демонстрирует разворотные сигналы. Открывать позиции рекомендуем на текущих уровнях с целью 5,1 рубля. При покупке на 10% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне 4,26 рубля риск на портфель составит 0,64%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,9", - указывают эксперты "Финама".

"Интер РАО" - энергетическая компания с активами в России, в странах СНГ и Европе. Основным бизнесом компании является производство электрической и тепловой энергии с последующей реализацией на российском и международном рынке.

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