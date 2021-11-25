.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Акции Dollar Tree, Xilinx и Акрона интересны для продажи - BCS Express
.
25 ноября 2021 года 14:12
Акции Dollar Tree, Xilinx и Акрона интересны для продажи - BCS Express
Акции Dollar Tree, Xilinx и "Акрона" в данное время интересны для продажи, считает эксперт BCS Express Валерий Емельянов. "Акции чаще растут, чем падают, поэтому их продажа по определению является более рискованной тактикой, чем покупка. Но если все же отбирать фишки с хорошим потенциалом снижения, то прежде всего это те, чьи акции показывают сильное ускорение против рынка в целом. Из зарубежных фишек два наиболее сильных кандидата на скорую коррекцию это торговая сеть Dollar Tree и производитель чипов Xilinx Inc. У Advanced Micro Devices (AMD), несмотря на сильную фундаментальную базу, тоже есть признаки скорой просадки. Поскольку поводов выходить из этой бумаги надолго нет, то можно просто докупить AMD на грядущем снижении", - пишет аналитик инвесткомпании. По мнению Емельянова, на российском рынке перегрев заметен в акциях "Акрона": "Акции хорошо выстрелили на фоне роста рублевой стоимости удобрений, но они также могут вскоре перейти к коррекции. Например, на откате валютных курсов. Бумага более чем на 30% опережает прогнозы инвестдомов". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: МИР-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
25 ноября 2021 года 19:43
Рубль вечером продолжает немного повышаться к доллару и евро на фоне сниженной активности рынка из-за праздничного дня в США
Москва. 25 ноября. Доллар и евро понижаются на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль немного укрепляется к бивалютной корзине в условиях сниженной активности рынка из-за праздничного выходного дня в США. читать дальше
.25 ноября 2021 года 19:10
Рынок акций РФ провел торги в четверг в консолидации на фоне выходного в США, индекс Мосбиржи остался вблизи 3950п
Москва. 25 ноября. Рынок акций РФ провел торги в четверг в консолидации вместе с нефтью (Brent стабилизировалась вблизи $82 за баррель) после неудачных утренних попыток роста, активность торговли сократилась в отсутствие драйверов и игроков из США, где празднуется День благодарения; индекс Мосбиржи остался вблизи 3950 пунктов после утреннего скачка выше 3990 пунктов. читать дальше
.25 ноября 2021 года 19:01
Вероятны робкие попытки роста индекса Мосбиржи в пятницу, полагает ведущий аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. "Индекс Мосбиржи на открытии торгов в четверг предпринял попытки роста, преодолев отметку 3990 пунктов, однако сниженные объёмы торгов из-за праздничного дня в США, а также... читать дальше
.25 ноября 2021 года 18:41
Промсвязьбанк (ПСБ) рекомендует покупать акции "Интер РАО" с целевой ценой 5,64 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 24% от текущих уровней, отмечается в комментарии банка. Аналитик банка Владимир Лящук отмечает, что "Интер РАО" представила сильный финансовый отчет по итогам III кв.... читать дальше
.25 ноября 2021 года 18:20
Акции биофармацевтической компании Bristol-Myers Squibb Co. (BMS) привлекательны для покупки на текущих уровнях, отмечается в аудиоподкасте "ВТБ Мои Инвестиции". Аналитики инвестиционной платформы указывают на ряд факторов в пользу акций компании: - Недавно Европейское агентство по лекарственным... читать дальше
.25 ноября 2021 года 17:51
Акции Amazon.com Inc. станут интересны для долгосрочных покупок в случае снижения котировок к уровням $3200-3100 за штуку, считает эксперт BCS Express Оксана Холоденко. "Крупнейший в мире интернет-ритейлер Amazon стал бенефициаром пандемии коронавируса, многие люди перешли в онлайн. В IV квартале... читать дальше
.25 ноября 2021 года 17:24
Цена акций Visa Inc., скорее всего, останется под давлением в ближайшее время, говорится в телеграм-канале Saxo Bank News со ссылкой на материал Investing.com. Котировки акций американского платежного гиганта Visa с лета потеряли 21%, так и не поучаствовав в мощном ралли фондового рынка,... читать дальше
.25 ноября 2021 года 17:06
Финпоказатели Татнефти за 3К21, скорее всего, будут иметь ограниченное влияние на цену акций - "Финам"
Финансовые показатели "Татнефти" за третий квартал 2021 года, скорее всего, будут иметь ограниченное влияние на котировки ее акций, говорится в комментарии инвестиционной компании "Финам". "Татнефть" планирует в понедельник, 29 ноября, представить отчетность по МСФО за третий квартал. Финансовые... читать дальше
.25 ноября 2021 года 16:43
Котировки акций "Интер РАО" скорее склонны к снижению, чем к росту, в ближайшее время, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Интер РАО" в четверг сообщило об увеличении чистой прибыли по МСФО за 9 месяцев текущего года на 37% г/г (до 78,8 млрд руб.) при росте... читать дальше
.25 ноября 2021 года 16:28
Рубль может укрепиться до уровней 69-70 руб./$1 в следующем году, считает главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен. По его мнению, российскую валюту поддержит сочетание прагматичных шагов главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной и роста цен на сырье. Эксперт также полагает, что... читать дальше
.25 ноября 2021 года 16:06
Рубль днем умеренно подрастает к доллару и евро в условиях сниженной активности рынка из-за праздничного дня в США
Москва. 25 ноября. Доллар и евро понижаются на "Московской бирже" в четверг днем, корректируясь вниз после роста в предыдущие дни; рубль немного укрепляется к бивалютной корзине в условиях сниженной активности рынка из-за праздничного выходного дня в США и благодаря спросу на рублевую ликвидность в период основных налоговых выплат месяца. читать дальше
.25 ноября 2021 года 15:57
Большой денежный поток "ЛУКОЙЛа" позволяет инвесторам рассчитывать на высокие дивиденды по акциям эмитента за второе полугодие 2021 года, считают аналитики Sber CIB. "ЛУКОЙЛ" добился впечатляющего роста свободного денежного потока, который в третьем квартале 2021 года увеличился на 127% по... читать дальше
.25 ноября 2021 года 15:35
"Инвестиционный банк Синара" позитивно оценивает долгосрочные перспективы котировок акций General Motors (GM), сообщается в обзоре. "На наш взгляд, инвесторы с энтузиазмом воспримут новость о выходе новых моделей электрических пикапов GMC Hummer в декабре 2021 года и достижении намеченных целей, и... читать дальше
.25 ноября 2021 года 15:15
Аналитики BCS Express сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Gilead Sciences Inc. с прогнозной ценой на уровне $85 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 23% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Компания Gilead Sciences предоставила... читать дальше
.25 ноября 2021 года 14:55
Аналитики "Финама" рекомендуют покупать акции "Газпрома" с прогнозной ценой 394,4 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 16,9% от текущих уровней, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "29 ноября "Газпром" планирует представить отчётность по МСФО за третий квартал. Мы... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.