Акции Dollar Tree, Xilinx и Акрона интересны для продажи - BCS Express

Акции Dollar Tree, Xilinx и "Акрона" в данное время интересны для продажи, считает эксперт BCS Express Валерий Емельянов.

"Акции чаще растут, чем падают, поэтому их продажа по определению является более рискованной тактикой, чем покупка. Но если все же отбирать фишки с хорошим потенциалом снижения, то прежде всего это те, чьи акции показывают сильное ускорение против рынка в целом. Из зарубежных фишек два наиболее сильных кандидата на скорую коррекцию это торговая сеть Dollar Tree и производитель чипов Xilinx Inc. У Advanced Micro Devices (AMD), несмотря на сильную фундаментальную базу, тоже есть признаки скорой просадки. Поскольку поводов выходить из этой бумаги надолго нет, то можно просто докупить AMD на грядущем снижении", - пишет аналитик инвесткомпании.

По мнению Емельянова, на российском рынке перегрев заметен в акциях "Акрона": "Акции хорошо выстрелили на фоне роста рублевой стоимости удобрений, но они также могут вскоре перейти к коррекции. Например, на откате валютных курсов. Бумага более чем на 30% опережает прогнозы инвестдомов".

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