Индекс S&P 500 проведет торги пятницы в диапазоне 4660-4710 пунктов - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет следующую торговую сессию, вероятно, в диапазоне 4660-4710 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"Накануне S&P 500 закрылся на положительной территории. Ближайшее сопротивление для него расположено в районе 4720 пунктов, ближайшая поддержка находится на отметке 4630 пунктов. Индикатор RSI приблизился к зоне перекупленности, отразив краткосрочный оптимизм участников торгов, а MACD указывает на снижение активности покупателей", - указывают аналитики.

Эксперты напоминают, что в четверг в США празднуют День Благодарения, поэтому биржи закрыты. Вышедшая накануне макростатистика в основном превзошла ожидания. Личные доходы в октябре выросли на 0,3% после падения на 1,3% за сентябрь, а расходы увеличились на 1,3% после 0,6% месяцем ранее.

"Число первичных заявок на пособие по безработице за неделю сократилось до 199 тыс. при прогнозе 260 тыс. и достигло минимального с 1969 года значения. Отметим, что значительное изменение обусловлено корректировкой в связи с укороченной из-за праздника неделей. Без учета сезонных колебаний показатель составил 258 тыс., практически совпав с ожиданиями", - пишут аналитики "Фридом Финанс".

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