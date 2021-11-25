Цена нефти, возможно, останется выше $80/барр. в ближайшие дни - Банк "Санкт-Петербург"

Фьючерсы на нефть марки Brent, возможно, смогут остаться на уровнях выше $80 за баррель в ближайшие дни, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"В среду сообщалось, что ОПЕК+ в ответ на интервенции США может решить не наращивать добычу на ближайшем заседании. В то же время позднее ряд источников опроверг такие планы. Неопределенность с действиями картеля остается высокой, и инвесторам остается ждать главной встречи ОПЕК+ 2 декабря. А пока мы продолжаем ожидать, что фьючерсы на нефть марки Brent останутся на уровнях выше $80 за баррель в ближайшие дни", - отмечают аналитики.

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