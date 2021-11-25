Покупка акций GAP в ближайшее время - высокорискованная инвестиция - BCS Express

Покупка акций Gap Inc. будет являться высокорискованной инвестицией до тех пор, пока компания не сможет преодолеть проблемы, связанные с цепочками поставок, а также не улучшит качество управления бизнесом, считает эксперт BCS Express Никита Покровский.

Котировки бумаг крупнейшего ритейлера одежды в США GAP Inc. в среду упали на 24%. Главным триггером падения стали крайне плохие результаты III квартала, отмечает аналитик. Выручка снизилась на 1,3% г/г (до $3,94 млрд), операционная маржа упала с 10,1% до 3,9%, по итогам квартала компания зафиксировала убыток в $152 млн или $0,4 на акцию. Из положительных моментов, по мнению Покровского, можно отметить только рост онлайн-продаж на 48% г/г и размер валовой маржи - показатель достиг максимального значения среди III кварталов за последние 10 лет и составил 42,1%.

Также менеджмент эмитента значительно снизил ожидания на конец текущего года и прогнозирует прибыль на акцию в диапазоне $0,45-0,60, операционную маржу - 4,5%, рост продаж - около 20% г/г, указывает эксперт инвесткомпании. Прогноз предполагает от $550 млн до $650 млн потерянной выручки на фоне ограничений в цепочке поставок и около $450 млн расходов на авиаперевозки за прошедший год.

"Не исключаю, что мы можем увидеть отставку CEO Сони Сингал в ближайшее время. Зная, что ситуация столь плоха, менеджмент вместо решения проблем просто направил свободные средства на выкуп акций. Вероятно, к рассмотрению вопроса о покупке стоит вернуться в начале II квартала 2022 года", - пишет Покровский.

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