Рынок акций РФ утром восстанавливает потери начала недели, индекс Мосбиржи превысил 3980п во главе с TCS

Москва. 25 ноября. Рынок акций РФ утром в четверг возобновил коррекционное восстановление потерь начала недели на фоне стабилизации нефти (Brent закрепляется выше $82 за баррель) и смешанных сигналов с внешних фондовых площадок; индекс Мосбиржи превысил 3980 пунктов во главе с расписками TCS Group и выросшими на отчете за III квартал акциями "Интер РАО".

К 11:10 МСК индекс Мосбиржи составил 3983,71 пункта (+0,8%), индекс РТС - 1681,66 пункта (+1,3%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 4,2%.

Доллар просел до 74,63 рубля (-0,36 рубля).

Подорожали расписки TCS Group (+4,2%), акции "Московской Биржи" (+2,5%), "Интер РАО" (+1,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,5%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1,5%), бумаги "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,1%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+1,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,3% и +0,3% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,3%).

Чистая прибыль ПАО "Интер РАО" по МСФО в III квартале выросла на 66,2% в годовом выражении, до 25,5 млрд руб., следует из отчета компании. EBITDA увеличилась на 53,2%, до 38,5 млрд руб., выручка за отчетный период - 285,1 млрд руб. (+20,6%). Составленный "Интерфаксом" консенсус-прогноз оценивал чистую прибыль "Интер РАО" в 22,2 млрд руб., EBITDA - в 35,9 млрд руб., выручку - в 279,6 млрд руб. Таким образом, результаты компании превзошли ожидания аналитиков.

Подешевели акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,3%).

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок в целом выглядит готовым к развитию коррекционного роста, но уверенности у покупателей пока не так много, что замедляет покупки. Ориентир по индексу МосБиржи на четверг - 3850-4050 пунктов.

Утром рынок акций подрос на фоне преимущественно оптимистичных внешних сигналов и отсутствия веских негативных внутренних факторов. Способность индикаторов МосБиржи и РТС завершить день выше ближайших психологически важных отметок (4000 и 1700 пунктов), однако пока под вопросом и может зависеть от динамики нефтяного рынка, который ждет реакции ОПЕК+ на реализацию стратегических резервов. Биржи США в четверг закрыты в связи с Днем благодарения, и основной макроэкономический фон будут обеспечивать новости из Европы.

По словам директора по стратегии ИК "Финам" Ярослава Кабакова, доллар на неделе ощутимо вырос, поскольку инвесторы сделали ставку на более быстрое повышение процентных ставок в США, чем в других крупных экономиках, таких как Япония и еврозона. Несколько представителей ФРС США заявили, что при сохранении высокого уровня инфляции они будут готовы ускорить сокращение программы покупки облигаций ФРС и предпринять более быстрые шаги для повышения процентных ставок.

По оценке руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, у "быков" пока нет сил для пробития зоны сопротивления 1704-1720 пунктов по индексу РТС. Цены на нефть долгое время демонстрируют боковую динамику, индекс развивающихся рынков от MSCI с июня находится в понижательном коридоре. Рост индекса РТС на этой неделе произошел, когда индикаторы на дневных графиках просигнализировали о "перепроданности". Однако частичное снятие "перепроданности" не означает, что ситуацию стали контролировать "быки". Индекс РТС уже месяц находится под падающим трендом.

В следующем году бюджеты большинства стран будут стремиться в сторону нормализации расходов, что уменьшит доходы очень многих компаний. Денежная политика, которую будут проводить ведущие центробанки, вызовет затухание инфляции (вероятно, временное), что вызовет переток средств с рынка акций в инструменты с фиксированной доходностью.

Американские площадки перед Днем благодарения показали слабо позитивную динамику, цены на нефть в последние дни выросли. Стратеги JPMorgan видят нефть "удивительно дешевой" по сравнению с рекордными ценами на другие активы, включая акции и другие сырьевые товары. Цена Brent, по оценкам экспертов JPMorgan, должна быть в районе $115 за баррель, учитывая денежную инфляцию. На рынке акций РФ в моменты, когда рынок США закрыт, очень часто инициативу берут "быки", отмечает Верников.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов ожидает, что индекс МосБиржи вернется к отметке 4000 пунктов.

На мировых рынках аппетит к риску оставался придавленным ввиду укрепления доллара: индекс DXY, отражающий позиции доллара к 6 ведущим мировых валютам, вплотную приближался к отметке 97 пунктов, что близко к пикам лета 2020 года. Американская статистика, указавшая на неплохое состояние потребительской активности в стране, оказала поддержку экономическим ожиданиям и рынкам.

Публикация протокола ноябрьского заседания ФРС не преподнесла явных сюрпризов, указав, что регулятор склонен несколько ускорить сворачивание программ выкупа и начать повышать ставку ранее, чем планировалось. В результате основные фондовые индексы США смогли завершить предпраздничный день на умеренно позитивной ноте. Индекс МосБиржи в четверг при поддержке внешней стабильности попытается вернуться к верхней границе диапазона 3900-4000 пунктов, считает аналитик.

Главный экономист ИК "Русс-инвест" Александр Арутюнян также отмечает, что публикация протокола комитета по открытому рынку ФРС США не произвела впечатления на участников рынка, доллар укрепился на возможном более раннем завершении программы покупки казначейских и ипотечных облигаций в США.

Отскок российского рынка акций вверх может продолжиться с возвратом в среднесрочный торговый коридор. Инвесторы продолжат следить за нефтью (скоро встреча ОПЕК+ с возможными ответными мерами на демарш США по продаже нефтяных резервов) в надежде, что не появятся какие-нибудь форс-мажоры.

В США в среду выросли индексы акций S&P 500 (+0,2%) и Nasdaq (+0,4%), просел Dow Jones (-0,03%) на фоне большого блока статданных.

Число новых заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе составило 199 тыс., тогда как эксперты ожидали 260 тыс. (статистика в пользу дальнейшего сокращения мер стимулирования ФРС). Оценка роста ВВП США в III квартале улучшена до 2,1% с 2%, ожидался пересмотр до 2,2%.

Динамика ВВП США в июле-сентябре стала наихудшей с момента экономического спада в начале 2020 года, вызванного пандемией COVID-19. Для сравнения: во II квартале текущего года американская экономика увеличилась на 6,7%.

Расходы населения США в октябре выросли на 1,3% (ожидался подъем на 1%), а доходы увеличились на 0,5% (ожидался подъем на 0,2%); индекс потребительского доверия Мичиганского университета в ноябре упал до 67,4 пункта (минимум за 10 лет), ожидалось снижение до 66,9 пункта с октябрьских 71,7 пункта.

В четверг в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, китайский Shanghai Composite просел на 0,2%, гонконгский Hang Seng растет на 0,2%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,1-0,4%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,3%).

ЦБ Южной Кореи по итогам ноябрьского заседания в четверг повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 1% годовых. Это второе повышение за три месяца на фоне скачка инфляции и роста потребительского долга в стране. В августе ставка была повышена с рекордно низкого уровня в 0,5% годовых до 0,75%.

Центробанк ожидает, что потребительская инфляция в стране в 2021 году значительно превысит 2%, прогнозировавшиеся в августе, из-за роста цен на энергоресурсы и эффекта низкой базы прошлого года. Прогноз на 2022 год также повышен до 2% с 1,5%, озвученных ранее.

Оценка роста ВВП Германии в III квартале ухудшена до 1,7% с 1,8%, тогда как изменений не ожидалось.

На нефтяном рынке цены утром в четверг стабилизировались, трейдеры оценивают данные о запасах в США и ждут ответных шагов ОПЕК+ после решения США и ряда других стран о продаже нефти из стратегических резервов.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $82,22 за баррель (-0,04% и -0,1% в среду), январская цена WTI - $78,24 за баррель (-0,2% и -0,1% накануне).

Ранее на этой неделе президент США Джо Байден объявил о намерении страны продать 50 млн баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва (SPR), скоординировав этот шаг с Китаем, Японией, Индией, Южной Кореей и Великобританией.

Совокупный объем нефти, который планируют реализовать эти страны, составит не менее 71 млн баррелей, что соответствует примерно 74% среднедневного потребления нефти во всем мире в 2021 году, отмечают эксперты ING.

Лидеры альянса ОПЕК+ - Саудовская Аравия и Россия - рассматривают возможность приостановки наращивания добычи нефти после решения США и других государств о продаже сырья из резервов, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

По данным Минэнерго США, запасы нефти на прошлой неделе выросли на 1,02 млн баррелей (ожидалось снижение на 1,8 млн), запасы бензина снизились на 603 тыс. баррелей (ожидалось снижение на 400 тыс.), резервы дистиллятов сократились на 1,97 млн баррелей (ожидалось уменьшение на 1,05 млн).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+13,7%), "Ижстали" (MOEX: IGST) (+10% и +9,8% "префы"), "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) (+7,9%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (+6%), "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (+5,4%), ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (+5,2%), "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+4,7%).

Подешевели бумаги "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1%), ПАО "Абрау-Дюрсо" (MOEX: ABRD) (-0,7%), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (-0,5%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-0,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 15,03 млрд рублей (из них 3,72 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 2,8 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,12 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").