Стоит присмотреться к акциям Amazon, Walmart, TJX, JD.com и Alibaba - Sber CIB

Аналитики Sber CIB рекомендуют обратить внимание на компании - бенефициары продаж в Cyber 5 и День холостяков, говорится в комментарии инвестбанка.

Эксперты напоминают, что в США со Дня благодарения в конце ноября обычно начинается сезон покупки подарков к предстоящим праздникам. Этот сезон открывают пять дней активных распродаж - с четверга по понедельник. Вместе эти пять дней также называют Cyber 5. Национальная федерация розничной торговли США прогнозирует рост праздничных продаж в 2021г на фоне благоприятной макроэкономической конъюнктуры и оживления покупательских настроений.

Аналитики Sber CIB отмечают, что в Китае основными днями онлайн-продаж считаются День холостяков (11 ноября) и, по аналогии с США, Black Friday. В этом году онлайн-продажи в День холостяков повысились на 12% (это меньше, чем в 2020г) на фоне высокой базы прошлого года и замедления темпов роста в розничной торговле в целом.

"Мы ожидаем, что в праздничный период 4К21 основные тренды в отрасли сохранятся, и полагаем, что онлайн-сегмент более устойчив, чем традиционные магазины. В связи с этим мы отдаём предпочтение акциям интернет-ритейлеров с большой долей на рынке, в чьих котировках уже учтены более низкие темпы роста, и рекомендуем сохранять осторожность при наращивании позиций. Среди компаний-бенефициаров продаж в Cyber 5 и День холостяков, акции которых имеют листинг на Мосбирже, мы рекомендуем присмотреться к акциям Amazon.com Inc., Walmart Inc., TJX Cos., JD.com Inc. и Alibaba", - указывают стратеги Sber CIB.

