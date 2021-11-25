Цена акций Visa останется под давлением в ближайшее время - Saxo Bank

Цена акций Visa Inc., скорее всего, останется под давлением в ближайшее время, считают аналитики Saxo Bank.

Котировки акций американского платежного гиганта Visa с лета потеряли 21%, так и не поучаствовав в мощном ралли фондового рынка, связанного с возобновлением экономической активности, констатируют эксперты.

Сильнее всего на перспективах компании, по их мнению, сказывается ухудшение эпидемиологической обстановки (особенно в Европе).

"И хотя трансграничные платежи по картам Visa, согласно последнему квартальному отчету, подскочили на 38%, компания предупредила, что риск повсеместного закрытия границ по-прежнему угрожает восстановлению бизнеса, - отмечают аналитики Saxo Bank. - Вдобавок ко всему в отношении Visa ведется антимонопольная проверка. Министерство юстиции США проводит проверку в связи с жалобами на то, что Visa, якобы, ограничивает возможность предпринимателей использовать для транзакций другие платежные системы, чтобы ограничить так называемые сетевые комиссии. Все эти проблемы явно показывают, что в ближайшее время котировки акций Visa останутся под давлением".

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