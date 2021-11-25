Котировки нефти останутся в диапазоне $80-83/барр. до заседания ОПЕК+ - ПСБ

Котировки нефти останутся в диапазоне $80-83 за баррель Brent до заседания ОПЕК+, которое состоится 1-2 декабря, полагает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Цена нефти держится стабильно выше $82/барр., продолжая отыгрывать недостаточность предложенных импортерами мер для охлаждения цен и ожидая решения ОПЕК+ на заседании 1-2 декабря. Пока очевидно, что озвученные меры США, Японии, Индии и др. стран не изменят существенно баланс на рынке нефти, который пока остается профицитным по спросу. Статистика от Минэнерго США показала рост запасов сырой нефти на 1,02 млн барр., а запасы бензинов и дистиллятов снизились на 0,6 и 1,97 млн барр. Мы полагаем, что до заседания ОПЕК+ цены на нефть останутся в диапазоне $80-83/барр.", - отмечает Крылова.

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