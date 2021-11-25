Инвестбанк Синара сохраняет рекомендацию "держать" для акций ЛУКОЙЛа

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рекомендацию "держать" для акций "ЛУКОЙЛа", сообщается в обзоре.

"Мы полагаем, что значительное увеличение FCF за третий квартал 2021 года и корректировка планов по капитальным затратам на 2021 год могут стать положительными факторами с точки зрения динамики котировок акций "ЛУКОЙЛа" в ближайшей перспективе. Ожидаемое увеличение капзатрат должно оказать давление на FCF, а значит, и на размер дивидендов уже в 4К21. По акциям эмитента мы сохраняем рейтинг "держать", - пишут аналитики Кирилл Бахтин и Василий Мордовцев.

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