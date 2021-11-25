Идея дня: инвесторам пора переключиться на акции Apple и Amazon - "ВТБ Мои Инвестиции"

Инвесторам стоит переключиться на акции Apple Inc. и Amazon.com Inc. на фоне роста потребительских расходов и разрешения проблем с цепочками поставок, отмечается в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".

"Рост экономики США ускоряется после летнего замедления. Покупки товаров и услуг растут сильнее ожиданий. Число обращений за пособиями по безработице снизилось до минимума за последние 50 лет. Ранее мы писали, что предпочитаем акции Microsoft Corp. среди IT-гигантов. Сейчас стоит переключиться на Apple и Amazon на фоне роста потребительских расходов и разрешения проблем с цепочками поставок", - пишут аналитики инвестиционной платформы.

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