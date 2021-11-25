Цены ОФЗ останутся в четверг у текущих уровней - Sber CIB

Цены гособлигаций останутся в четверг у текущих уровней, так как рынок, скорее всего, воспримет последние данные по недельной инфляции как нейтральные, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

Торги на валютном рынке могут пройти спокойно, полагают эксперты инвестбанка, так как в США в четверг выходной (День благодарения).

Важных публикаций для рынка нефти не ожидается, рынки США закрыты, поэтому, как считают в Sber CIB, цены на нефть марки Brent, скорее всего, удержатся около $82,5 за баррель.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.