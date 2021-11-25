Рубль будет торговаться в диапазоне 74,4-75 руб./$1 в четверг - "Альфа-Капитал"

Рубль в четверг, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 74,4-75 руб./$1 и на уровне 83,4-84 руб./EUR1, говорится в комментарии аналитика "Альфа-Капитала" Дениса Бадьянова.

"Геополитический фактор стал меньше давить на курс российского рубля в среду, 24 ноября. По итогам торгов курс доллара составил 74,99 руб. (+0,74 руб.), курс евро - 83,94 руб. (+0,51 руб.). Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки Brent к утру четверга выросла на 0,13% и составила $82,36 pа баррель. Цена февральских контрактов на североамериканский сорт WTI прибавила 0,11% и составила $81,14 за баррель. На открытии торгов в четверг, 25 ноября, российский рубль укрепляется в парах с мировыми валютами. Давление геополитического фактора постепенно сокращается, а поддержка со стороны нефтяного рынка усиливается. Это благоприятно для российской валюты, которая может в течение дня двигаться в диапазоне 74,4-75 руб. в паре с долларом и на уровне 83,4-84 руб. в паре с европейской валютой", - отмечает эксперт.

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