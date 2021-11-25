Ключевые события четверга в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут корпоративные новости:

- "Интер РАО" и "РусГидро" представят финансовую отчётность;

- Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит на банковской конференции.

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