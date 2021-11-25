Рынок ОФЗ продолжит восстановление в четверг - ПСБ

Рынок рублевого госдолга, скорее всего, продолжит восстановление на торгах в четверг, считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"Котировки ОФЗ в среду частично сняли перепроданность, скорректировавшись вверх после сильного снижения в начале недели - кривая снизилась на 8-9 б.п. (5-летка достигла 8,9% годовых, 10-летка - 8,55% годовых). Вместе с тем активность торгов в четверг будет невысокой на фоне выходного дня в США - в отсутствие части иностранных инвесторов (основных продавцов рублевого госдолга) восстановление рынка ОФЗ продолжится. Также ожидаются выступления представителей ЦБ РФ, которые могут поддержать восстановительный импульс в ОФЗ. Основным сдерживающим фактором для рынка видим динамику страновой премии - вчера 5-летний CDS на Россию после коррекции накануне вновь подрос до 112 б.п. (+6 б.п.)", - указывает аналитик банка в комментарии.

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