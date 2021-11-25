Цены рублевых корпоративных бондов в четверг могут слегка подрасти

Москва. 25 ноября. Котировки рублевых корпоративных облигаций в четверг могут слегка подрасти на фоне локального снижения геополитических рисков, чему способствовал ряд сообщений в западных СМИ, и неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Администрация президента США Джо Байдена добивается от союзников-демократов на Капитолийском холме отмены санкций в отношении российского газопровода "Северный поток 2", законодатели предлагают внести их в оборонный бюджет США на следующий год, сообщил в четверг журнал Foreign Policy. По данным издания, госсекретарь США Энтони Блинкен и его высокопоставленные помощники на прошлой неделе звонили в офисы Сената, призывая сенаторов отменить поправки, которые налагали бы штрафы на ряд организаций, связанных с газопроводом, без возможности их блокирования Белым домом.

Как сообщили источники журнала, "администрация пытается отговорить от попыток ввести санкции против немецких организаций, участвующих в строительстве газопровода, что вызывает гнев республиканцев в Конгрессе". По мнению демократов, данные поправки могут ослабить полномочия исполнительной власти по введению и продлению санкций, обеспечению их соблюдения и выдаче лицензий, что может стать прецедентом для других санкционных режимов. Чиновники администрации также предупредили, что важно не оттолкнуть Германию, которая станет жизненно важным союзником, если Россия вторгнется на Украину, сообщил изданию один из помощников в Конгрессе.

Американские фондовые индексы преимущественно завершили торги в среду подъемом (25 ноября финансовые рынки США работать не будут в связи с праздников - День благодарения). Трейдеры оценивали новую порцию статистических данных. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 71 тыс. - до 199 тыс. человек. Это минимальный показатель с ноября 1969 года, когда недельное количество заявок было зафиксировано на уровне 197 тыс. Неделей ранее число обращений составило 270 тыс. Аналитики в среднем ожидали снижения до 260 тыс.

Экономика США в III квартале увеличилась на 2,1% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют пересмотренные данные министерства торговли США. Ранее было объявлено о подъеме на 2%. Аналитики в среднем ожидали пересмотра до 2,2%. Динамика ВВП США в июле-сентябре была наихудшей с момента экономического спада в начале 2020 года, вызванного пандемией COVID-19. Для сравнения: во II квартале текущего года американская экономика увеличилась на 6,7%. Индекс потребительского доверия в США в ноябре снизился до 67,4 пункта по сравнению с 71,7 пункта месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета. Это минимальное значение показателя за последние 10 лет. Предварительно индикатор оценивался в 66,8 пункта. Аналитики прогнозировали пересмотр до 66,9 пункта.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона меняются без единой динамики в ходе торгов в четверг. В то время как японский и австралийский биржевые индексы немного растут, южнокорейский и китайские индикаторы опустились в "красную" зону. Гонконгский Hang Seng и шанхайский Shanghai Composite к 8:30 МСК снизились на 0,01% и 0,2% соответственно. Японский Nikkei вырос по итогам торгов на 0,73%. Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,1%. При этом южнокорейский Kospi к 8:45 МСК снизился на 0,4%. Банк Кореи по итогам ноябрьского заседания в четверг повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 1% годовых. Это второе повышение за три месяца на фоне скачка инфляции и роста потребительского долга в стране. В августе ставка была повышена с рекордно низкого уровня в 0,5% годовых до 0,75%.

В свою очередь цены на нефть стабильны в четверг, трейдеры оценивают данные о запасах в США и ждут ответных шагов ОПЕК+ после решения США и ряда других стран о продаже нефти из стратегических резервов. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,02 млн баррелей - до 434,02 млн баррелей, свидетельствует еженедельный доклад министерства энергетики страны. Товарные запасы бензина снизились на 603 тыс. баррелей и составили 211,39 млн баррелей, запасы дистиллятов уменьшились на 1,97 млн баррелей, до 121,72 млн баррелей.

Ранее на этой неделе президент США Джо Байден объявил о намерении страны продать 50 млн баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва (SPR), скоординировав этот шаг с Китаем, Японией, Индией, Южной Кореей и Великобританией. Совокупный объем нефти, который планируют реализовать эти страны, составит не менее 71 млн баррелей, что соответствует примерно 74% среднедневного потребления нефти во всем мире в 2021 году. Лидеры альянса ОПЕК+ - Саудовская Аравия и Россия - рассматривают возможность приостановки наращивания добычи нефти после решения США и других государств о продаже сырья из резервов, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 МСК в четверг составляет $82,39 за баррель, что на 0,17% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на 0,1% - до $82,25 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $78,39 за баррель, что соответствует уровню значения предыдущей сессии. К закрытию торгов в среду стоимость этих контрактов опустилась на 0,1% и составила $78,39 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду упала в 2,7 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 9,88 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,16 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост в рамках коррекции.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 24 ноября вырос на 0,14% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 104,36 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,16%, поднявшись до 724,14 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ТМК БО-07" (+1%), "Газпром БО-23" (+0,65%) и "ГТЛК-001Р-15" (+0,51%), а в лидерах снижения - облигации "Газпром Капитал БО-001Р-01" (-0,26%), "Тинькофф Банк-001P-03R" (-0,18%) и "ГТЛК-001Р-13" (-0,15%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "КАМАЗ" (MOEX: KMAZ) полностью разместило 2-летние "зеленые" облигации серии БО-П09 объемом 2 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 19 ноября. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 9,75% годовых, ставке соответствует доходность к погашению 10,11% годовых. В середине октября "КАМАЗ" увеличил объем программы облигаций 001Р с 45 млрд до 60 млрд рублей, а также добавил возможность размещать "зеленые" облигации в рамках программы. Данный выпуск размещен в рамках этой программы.

ООО "Биннофарм Групп" полностью разместило 15-летний дебютный выпуск облигаций серии 001P-01 объемом 3 млрд рублей с офертой через 2 года. Сбор заявок на выпуск прошел 19 ноября. По итогам формирования книги заявок установлена ставка ежеквартального купона в размере 9,9% годовых, ей соответствует доходность к оферте через 2 года на уровне 10,27% годовых. Общий спрос на выпуск превысил объем размещения более чем в два раза.

АО "Новая концессионная компания" установило ставку 1-2-го купонов облигаций с индексируемым номиналом серии БО-01 в размере 4,2% годовых. Размещение выпуска запланировано на 25 ноября. Объем выпуска составляет 3 млн облигаций, номинал одной облигации в дату размещения - 1 тыс. рублей. Компания в начале ноября утвердила параметры двух выпусков облигаций серий БО-01 и БО-02 с индексируемым номиналом. Оба выпуска будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Срок обращения выпусков почти 29 лет (10499 дней), предусмотрена амортизация: начиная с 10-го года обращения (3440 дней) в даты выплаты купона будет выплачиваться по 2,5% от индексируемой номинальной стоимости. Купоны полугодовые.

ООО "Брусника. Строительство и девелопмент" в первой декаде декабря планирует провести сбор заявок на облигации серии 002Р-01 объемом 4 млрд рублей со сроком обращения 3,5 года. Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 11-14-го купонов будет погашено по 25% от номинальной стоимости. Купоны квартальные. Выпуск будет размещен в рамках второй программы облигаций компании серии 002P на 30 млрд рублей, зарегистрированной "Московской биржей" в начале ноября. Облигации в рамках бессрочной программы могут быть размещены на срок до 10 лет.

АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) установило ставку 18-го купона биржевых облигаций серии 001P-06 в размере 9% годовых. Компания завершила размещение 15-летнего выпуска объемом 20 млрд рублей в сентябре 2017 года. Ставка 1-го купона была установлена в размере 10,5% годовых. Ставки 2-60-го купонов облигаций определяются как ключевая ставка ЦБ (действующая на 15-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода) + 1,5%. Купоны квартальные. По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения.

НК "Роснефть" (MOEX: ROSN) установила порядок определения 21-24-го купонов облигаций серии 001Р-01 и 9-10-го купонов облигаций серий 002Р-01 и 002Р-02. Размер ставки каждого купонного периода будет равен сумме ключевой ставке Банка России, действующей по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купона, и 1%. Но не менее 0,01% годовых. Таким образом, ставка 21-го купона по выпуску 001Р-01 и ставка 9-го купона по бондам 002Р-01 и 002Р-02 составит 8,5% годовых. Компания разместила 10-летние бонды серии 001Р-01 объемом 600 млрд рублей в декабре 2016 года по ставке 10,1% годовых. 10-летние бонды серий 002Р-01 и 002Р-02 объемом по 300 млрд рублей каждая были размещены в декабре 2017 года по ставке 8,35% годовых. Дальнейшие ставки купонов по всем выпускам также рассчитывались по формуле с привязкой к ключевой ставке ЦБ. По выпускам 6 декабря предстоит исполнение оферты.