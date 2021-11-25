Возможно укрепление рубля на торгах в четверг - ПСБ

Возможно некоторое укрепление рубля к доллару на торгах в четверг, считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"США празднуют в четверг День благодарения, ввиду чего, по нашим оценкам, на валютном рынке возможна пониженная торговая активность и, как следствие, волатильность. Мы считаем, что в четверг создается благоприятный фон для некоторого укрепления рубля и частичного сброса его перепроданности с выходом валютной пары доллар/рубль чуть ниже отметки 74 руб./$1", - отмечает аналитик банка в комментарии.

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