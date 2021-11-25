Индекс Мосбиржи откроет торги четверга, скорее всего, ростом на 0,1-0,5% - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в четверг, скорее всего, повышением в пределах 0,1-0,5%, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,1-0.5%, в диапазоне 3955-3970 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3950, 3930 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3980, 4000 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет умеренное утреннее улучшение настроений на нефтяном рынке. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения", - прогнозирует старший риск-менеджер инвесткомпании Виталий Манжос.

Выхода важных для локального рынка акций иностранных статистических показателей в четверг не ожидается, отмечает эксперт. Кроме того, рынок акций в США будет закрыт, поэтому ключевым внешним ориентиром для участников российских торгов выступит внутридневная динамика нефтяных фьючерсов, указывает Манжос.

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