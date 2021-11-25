"Финам" рекомендует покупать бумаги TSMC с прогнозной ценой $140

"Финам" рекомендует покупать бумаги Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) с прогнозной ценой $140 за штуку на январь 2023 года, что предполагает потенциал роста 15,36% без учета дивидендов, сообащется в аналитическом материале инвестиционной компании.

"TSMC является одной из тех компаний, без которых невозможна реализация инноваций ведущих игроков технологического сектора и актуальные тренды отрасли. Компания в последние годы показывает практически абсолютное лидерство по части техпроцессов производства чипов, а взлетевший спрос на полупроводники открывает перед ней новые перспективы по мере нормализации глобальной эпидемиологической ситуации и масштабных капитальных инвестиций", - отмечает аналитик Александр Ковалев.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. - тайваньский контрактный производитель чипов и микросхем и вторая по рыночной капитализации полупроводниковая компания в мире. Бизнес-модель TSMC подразумевает отсутствие собственных брендов и обслуживание глобальных фаблесс-клиентов.

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