Текущий курс рубля завышен - BCS Express

Текущий курс рубля по отношению к доллару выглядит завышенным, говорится в комментарии BCS Express.

"Российский рубль выглядит относительно слабо. Пара USD/RUB в среду вернулась к 75 руб./$1. Рост курса в основном является отражением геополитики. К этому можно лишь добавить, что дополнительно подъем доллара поддерживает покупка валюты со стороны Минфина (на 26 млрд руб. ежедневно). В остальном текущий курс выглядит завышенным, учитывая высокие реальные процентные ставки по рублю, жесткую денежно-кредитную политику Банка России, а также цены на сырьевые товары. Возможно, к 70 руб./$1 в ближайшие недели курс и не вернется, но на чуть более длинной дистанции при стабильном фоне у национальной валюты есть все шансы укрепиться с текущих отметок", - пишет эксперт инвесткомпании Василий Карпунин.

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