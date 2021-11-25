25 ноября 2021 года 09:45
Утренние прогнозы: возможен позитив
Большинство аналитиков пердполагают позитивное начало торгов на российском рынке акций в четверг.
"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,1-0.5%, в диапазоне 3955-3970 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3950, 3930 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3980, 4000 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет умеренное утреннее улучшение настроений на нефтяном рынке. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения".
BCS Express (Василий Карпунин): "Вероятно нейтральное начало торгов по индексу Мосбиржи в четверг, волатильность будет невысокой. Общий взгляд на рынок смешанный. С одной стороны, тяжеловесный нефтегазовый сектор выглядит недооцененным. Вместе с высокими ценами на нефть может быть поддержан и финансовый сектор. А вот внутренние истории вряд ли будут пользоваться повышенным спросом (энергетика, потребительский сектор, телекомы). Кроме того, нет уверенности в том, что внешний фон, а именно динамика ключевых западных площадок, до конца года будет положительной. Для акций российских экспортеров позитивен тот факт, что российский рубль выглядит относительно слабо".
Атон: "Утренняя динамика фьючерсов указывает на открытие рынка акций ростом более чем на 1,25%".
Промсвязьбанк (Евгений Локтюхов): "Мы рассчитываем, что в четверг индекс Мосбиржи при поддержке стабильности товарных рынков попытается вернуться к верхней границе диапазона 3900-4000 пунктов".
"Универ Капитал" (Андрей Верников): "Ситуация на открытие нашего рынка выглядит нейтрально, но очень часто в моменты когда рынок США закрыт, инициативу на нашем рынке берут "быки".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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25 ноября 2021 года 13:51
Инфляция в России может составить 8% к концу года при текущем инфляционном тренде, полагает экономист Альфа-банка Наталия Орлова.
"Инфляция, как мы и ожидали, сохранялась в третью неделю ноября на уровне 0,2%, достигнув 7% с начала года. При текущем инфляционном тренде мы считаем, что инфляция... читать дальше
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25 ноября 2021 года 13:30
Вероятно снижение котировок нефти в следующем году вследствие опережения ростом производства темпов роста спроса, отмечается в комментарии главы отдела экономики Julius Baer Норберта Рюкера.
Эксперт указывает, что в начале этой недели большое внимание было приковано к попытке стран-потребителей... читать дальше
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25 ноября 2021 года 13:08
Индекс S&P 500 проведет следующую торговую сессию, вероятно, в диапазоне 4660-4710 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".
"Накануне S&P 500 закрылся на положительной территории. Ближайшее сопротивление для него расположено в районе 4720 пунктов, ближайшая... читать дальше
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25 ноября 2021 года 12:47
Банк России может поднять ставку еще на 75-100 б.п. на заседании 17 декабря, отмечается в комментарии банка "Санкт-Петербург".
"Рост цен в России в недельном выражении ускорился до 0,20%, но в годовом выражении инфляция замедлилась до 8,04% на фоне высокой базы прошлого года. Рост цен продолжает... читать дальше
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25 ноября 2021 года 12:27
Фьючерсы на нефть марки Brent, возможно, смогут остаться на уровнях выше $80 за баррель в ближайшие дни, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".
"В среду сообщалось, что ОПЕК+ в ответ на интервенции США может решить не наращивать добычу на ближайшем заседании. В то же время позднее ряд... читать дальше
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25 ноября 2021 года 12:06
BCS Express открыл торговую идею "покупать акции "ЛУКОЙЛа" с целью 7300 рублей за штуку". Цена входа: от 6780 руб.; потенциальная доходность: от 7,7%; горизонт инвестирования: 6 месяцев; стоп-лосс: установить на 5-10% ниже входа без учета будущего дивидендного гэпа, говорится в комментарии... читать дальше
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25 ноября 2021 года 11:45
Покупка акций Gap Inc. будет являться высокорискованной инвестицией до тех пор, пока компания не сможет преодолеть проблемы, связанные с цепочками поставок, а также не улучшит качество управления бизнесом, считает эксперт BCS Express Никита Покровский.
Котировки бумаг крупнейшего ритейлера одежды... читать дальше
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25 ноября 2021 года 11:34
Москва. 25 ноября. Рынок акций РФ утром в четверг возобновил коррекционное восстановление потерь начала недели на фоне стабилизации нефти (Brent закрепляется выше $82 за баррель) и смешанных сигналов с внешних фондовых площадок; индекс Мосбиржи превысил 3980 пунктов во главе с расписками TCS Group и выросшими на отчете за III квартал акциями "Интер РАО". читать дальше
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25 ноября 2021 года 11:29
Аналитики Sber CIB рекомендуют обратить внимание на компании - бенефициары продаж в Cyber 5 и День холостяков, говорится в комментарии инвестбанка.
Эксперты напоминают, что в США со Дня благодарения в конце ноября обычно начинается сезон покупки подарков к предстоящим праздникам. Этот сезон... читать дальше
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25 ноября 2021 года 11:12
Цена акций Visa Inc., скорее всего, останется под давлением в ближайшее время, считают аналитики Saxo Bank.
Котировки акций американского платежного гиганта Visa с лета потеряли 21%, так и не поучаствовав в мощном ралли фондового рынка, связанного с возобновлением экономической активности,... читать дальше
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25 ноября 2021 года 10:58
Котировки нефти останутся в диапазоне $80-83 за баррель Brent до заседания ОПЕК+, которое состоится 1-2 декабря, полагает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.
"Цена нефти держится стабильно выше $82/барр., продолжая отыгрывать недостаточность предложенных импортерами мер для... читать дальше
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25 ноября 2021 года 10:45
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рекомендацию "держать" для акций "ЛУКОЙЛа", сообщается в обзоре.
"Мы полагаем, что значительное увеличение FCF за третий квартал 2021 года и корректировка планов по капитальным затратам на 2021 год могут стать положительными факторами с точки зрения динамики... читать дальше
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25 ноября 2021 года 10:32
Инвесторам стоит переключиться на акции Apple Inc. и Amazon.com Inc. на фоне роста потребительских расходов и разрешения проблем с цепочками поставок, отмечается в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".
"Рост экономики США ускоряется после летнего замедления. Покупки товаров и услуг растут сильнее... читать дальше
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25 ноября 2021 года 10:22
ны гособлигаций останутся в четверг у текущих уровней, так как рынок, скорее всего, воспримет последние данные по недельной инфляции как нейтральные, говорится в аналитическом материале Sber CIB.
Торги на валютном рынке могут пройти спокойно, полагают эксперты инвестбанка, так как в США в четверг... читать дальше
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25 ноября 2021 года 10:12
Рубль в четверг, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 74,4-75 руб./$1 и на уровне 83,4-84 руб./EUR1, говорится в комментарии аналитика "Альфа-Капитала" Дениса Бадьянова.
"Геополитический фактор стал меньше давить на курс российского рубля в среду, 24 ноября. По итогам торгов курс доллара... читать дальше
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