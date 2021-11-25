Утренние прогнозы: возможен позитив

Большинство аналитиков пердполагают позитивное начало торгов на российском рынке акций в четверг.

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,1-0.5%, в диапазоне 3955-3970 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3950, 3930 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3980, 4000 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет умеренное утреннее улучшение настроений на нефтяном рынке. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения".

BCS Express (Василий Карпунин): "Вероятно нейтральное начало торгов по индексу Мосбиржи в четверг, волатильность будет невысокой. Общий взгляд на рынок смешанный. С одной стороны, тяжеловесный нефтегазовый сектор выглядит недооцененным. Вместе с высокими ценами на нефть может быть поддержан и финансовый сектор. А вот внутренние истории вряд ли будут пользоваться повышенным спросом (энергетика, потребительский сектор, телекомы). Кроме того, нет уверенности в том, что внешний фон, а именно динамика ключевых западных площадок, до конца года будет положительной. Для акций российских экспортеров позитивен тот факт, что российский рубль выглядит относительно слабо".

Атон: "Утренняя динамика фьючерсов указывает на открытие рынка акций ростом более чем на 1,25%".

Промсвязьбанк (Евгений Локтюхов): "Мы рассчитываем, что в четверг индекс Мосбиржи при поддержке стабильности товарных рынков попытается вернуться к верхней границе диапазона 3900-4000 пунктов".

"Универ Капитал" (Андрей Верников): "Ситуация на открытие нашего рынка выглядит нейтрально, но очень часто в моменты когда рынок США закрыт, инициативу на нашем рынке берут "быки".