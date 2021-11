Brent торгуется на уровне $82,34 за баррель

Фондовые индексы США преимущественно выросли в среду. Фондовые рынки стран АТР меняются без единой динамики в ходе торгов в четверг. Цены на нефть стабильны в четверг.

Американские фондовые индексы преимущественно завершили торги в среду подъемом.

Трейдеры оценивали новую порцию статистических данных.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 71 тыс. - до 199 тыс. человек, сообщается в отчете министерства труда США. Это минимальный показатель с ноября 1969 года, когда недельное количество заявок было зафиксировано на уровне 197 тыс., отмечается в сообщении Минтруда.

Неделей ранее число обращений составило 270 тыс., тогда как первоначально сообщалось о 268 тыс. Аналитики агентства Bloomberg, так же как и эксперты Trading Economics, в среднем ожидали снижения до 260 тыс. с ранее объявленного уровня предыдущей недели.

Экономика США в третьем квартале увеличилась на 2,1% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют пересмотренные данные министерства торговли США. Ранее было объявлено о подъеме на 2%. Аналитики в среднем ожидали пересмотра до 2,2%, по данным опросов Trading Economics и MarketWatch.

Динамика ВВП США в июле-сентябре была наихудшей с момента экономического спада в начале 2020 года, вызванного пандемией COVID-19. Для сравнения: во втором квартале текущего года американская экономика увеличилась на 6,7%.

Доходы населения США в октябре выросли на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны. При этом расходы американцев увеличились на 1,3%.

Аналитики в среднем ожидали увеличения первого показателя на 0,2% и повышения второго на 1%, согласно Trading Economics.

Продажи новых домов в США в октябре увеличились на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 745 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны.

Согласно пересмотренным данным, в сентябре было реализовано 742 тыс. домов (рост на 7,1% за месяц), тогда как ранее был назван показатель в 800 тыс. (скачок на 14%).

Аналитики в среднем не ожидали изменения продаж в прошлом месяце с объявленного ранее сентябрьского уровня - 800 тыс., свидетельствуют результаты опросов Trading Economics и MarketWatch.

Индекс потребительского доверия в США в ноябре снизился до 67,4 пункта по сравнению с 71,7 пункта месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Это минимальное значение показателя за последние 10 лет. Предварительно индикатор оценивался в 66,8 пункта. Аналитики прогнозировали пересмотр до 66,9 пункта, сообщает Trading Economics. Респонденты MarketWatch не ожидали изменения с ранее объявленного уровня.

Цена акций Gap Inc. (SPB: GPS) упала на 24,1%. Компания, владеющая сетью магазинов одежды, в третьем квартале 2021 года вышла на убыточный уровень, выручка сократилась на 1% из-за проблем в цепочках поставок.

Акции Westlake Chemical (SPB: WLK) Corp. прибавили в цене 2,4%. Компания договорилась о покупке подразделения Hexion Inc., специализирующегося на эпоксидных смолах, примерно за $1,2 млрд.

Бумаги HP Inc. (SPB: HPQ) укрепились на 10,1%. Компания увеличила выручку в четвертом финансовом квартале на 9% по сравнению с тем же периодом прошлого года на фоне сильного роста продаж персональных компьютеров.

Котировки акций Dell Technologies Inc. выросли на 4,8%. Компания зафиксировала рекордные показатели выручки и операционной прибыли в третьем финансовом квартале, в частности, благодаря высоким продажам персональных компьютеров, серверов и систем хранения данных.

Акции Apple Inc. (SPB: AAPL) выросли на 0,3%. Компания подала в суд на израильского производителя программного обеспечения для видеонаблюдения NSO Group, утверждая, что он неправомерным образом использует свои продукты и услуги.

Бумаги Verizon Communications (SPB: VZ) потеряли в цене 0,2%. Американский оператор телефонной связи объявил о закрытии сделки по покупке за $6,25 млрд TracFone Wireless Inc., предоставляющей предоплаченные услуги сотовой связи.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в среду опустился на 9,42 пункта (0,03%) и составил 35804,38 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 10,76 пункта (0,23%) - до 4701,46 пункта.

Nasdaq Composite набрал 70,09 пункта (0,44%) и составил 15845,23 пункта.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона меняются без единой динамики в ходе торгов в четверг. В то время как японский и австралийский биржевые индексы немного растут, южнокорейский и китайские индикаторы опустились в красную зону.

Гонконгский Hang Seng и шанхайский Shanghai Composite к 8:30 МСК снизились на 0,01% и 0,2% соответственно.

Котировки акций китайского девелопера Kaisa Group, торги которыми возобновились на гонконгской бирже в четверг, растут на 5,5%. Компания предложила держателям своих облигаций обменять их на новые с отсроченным сроком погашения.

Бумаги интернет-компании Baidu Inc. дорожают на 3,4%. Компания запускает сервис роботакси в столице Китая после того, как ей удалось получить на это разрешение от пекинских властей.

Стоимость интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. увеличивается на 1,6%. Днем ранее государственное телевидение CCTV сообщило, что компании теперь необходимо получать разрешение от властей на обновление приложений, поскольку регуляторы ранее установили нарушения в системе защиты информации в некоторых продуктах Tencent.

Японский Nikkei к 8:40 МСК прибавил 0,8%.

На японской бирже в лидерах роста акции автопроизводителя Yamaha Motor Co. Ltd. (+3,5), в то время как бумаги некоторых его конкурентов выходят в лидеры падения: Suzuki Motor Corp. (-2,2%) и Mazda Motor Corp. (-1,7%).

Стоимость крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. Ltd. увеличивается на 2%.

Южнокорейский Kospi к 8:45 МСК снизился на 0,4%.

Банк Кореи по итогам ноябрьского заседания в четверг повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 1% годовых.

Это второе повышение за три месяца на фоне скачка инфляции и роста потребительского долга в стране. В августе ставка была повышена с рекордно низкого уровня в 0,5% годовых до 0,75%.

Из 34 опрошенных The Wall Street Journal экономистов и аналитиков все прогнозировали подъем ставки в ноябре, при этом многие полагают также, что ЦБ увеличит ставку и в следующем году.

Центробанк ожидает, что потребительская инфляция в стране в 2021 году значительно превысит 2%, прогнозировавшиеся в августе, из-за роста цен на энергоресурсы и эффекта низкой базы прошлого года. Прогноз на 2022 год также повышен до 2% с 1,5%, озвученных ранее.

Банк Кореи сохранил прогноз роста ВВП страны в текущем году примерно на 4%. В следующем году экономика страны, как ожидается, вырастет на 3%.

Капитализация автопроизводителя Hyundai Motor Co. Ltd. уменьшается на 0,5%, Kia Corp. - на 1%. Акции производителя электроники и микросхем Samsung Electronics Co. падают на 1,1%, другого представителя отрасли SK Hynix Inc. - на 1,7%

Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,1%.

Бумаги крупнейших в мире горнодобывающих компаний BHP Group, Fortescue Metals Group и Rio Tinto подорожали на 1%, 1,8% и 1,6% соответственно.

Цены на нефть стабильны в четверг, трейдеры оценивают данные о запасах в США и ждут ответных шагов ОПЕК+ после решения США и ряда других стран о продаже нефти из стратегических резервов.

Ранее на этой неделе президент США Джо Байден объявил о намерении страны продать 50 млн баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва (SPR), скоординировав этот шаг с Китаем, Японией, Индией, Южной Кореей и Великобританией.

Совокупный объем нефти, который планируют реализовать эти страны, составит не менее 71 млн баррелей, что соответствует примерно 74% среднедневного потребления нефти во всем мире в 2021 году, отмечают эксперты ING.

Лидеры альянса ОПЕК+ - Саудовская Аравия и Россия - рассматривают возможность приостановки наращивания добычи нефти после решения США и других государств о продаже сырья из резервов, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

"Я ожидаю, что нефтяной рынок будет оставаться в боковом тренде до заседания ОПЕК+ 1-2 декабря", - отмечает аналитик DBS Bank Ltd. Сувро Саркар.

"План скоординированного наращивания добычи Штатами и другими странами вряд ли серьезно изменит картину спроса и предложения на рынке", - приводит слова эксперта агентство Bloomberg.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:25 МСК в четверг составляет $82,34 за баррель, что на $0,09 (0,11%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на $0,06 (0,1%) - до $82,25 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $78,34 за баррель, что на $0,05 (0,06%) ниже итогового значения предыдущей сессии. К закрытию торгов в среду стоимость этих контрактов опустилась на $0,11 (0,1%) и составила $78,39 за баррель.

Тем временем коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,02 млн баррелей - до 434,02 млн баррелей, свидетельствует еженедельный доклад министерства энергетики страны. Товарные запасы бензина снизились на 603 тыс. баррелей и составили 211,39 млн баррелей, запасы дистиллятов уменьшились на 1,97 млн баррелей, до 121,72 млн баррелей.