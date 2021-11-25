Вероятно нейтральное начало торгов индекса Мосбиржи в четверг - BCS Express

Вероятно нейтральное начало торгов по индексу Мосбиржи в четверг, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Индекс Мосбиржи на текущей неделе вышел за пределы годового растущего канала. Для улучшения технической картины в ближайшем будущем необходимо закрепляться выше 4000-4020 пунктов. В среду утром именно эти рубежи выступили препятствием, от которого вновь начались локальные продажи. Вероятно, в четверг волатильность будет невысокой. Общий взгляд на рынок смешанный, - отмечает аналитик инвесткомпании. - С одной стороны, тяжеловесный нефтегазовый сектор выглядит недооцененным. Вместе с высокими ценами на нефть может быть поддержан и финансовый сектор. А вот внутренние истории вряд ли будут пользоваться повышенным спросом (энергетика, потребительский сектор, телекомы). Кроме того, нет уверенности в том, что внешний фон, а именно динамика ключевых западных площадок, до конца года будет положительной. Для акций российских экспортеров позитивен тот факт, что российский рубль выглядит относительно слабо".

Также Карпунин обращает внимание, что "Интер РАО" и "РусГидро" в четверг опубликуют финансовую отчетность по МСФО за 9 месяцев 2021 года.

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