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25 ноября 2021 года 09:02
Вероятно нейтральное начало торгов индекса Мосбиржи в четверг - BCS Express
Вероятно нейтральное начало торгов по индексу Мосбиржи в четверг, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин. "Индекс Мосбиржи на текущей неделе вышел за пределы годового растущего канала. Для улучшения технической картины в ближайшем будущем необходимо закрепляться выше 4000-4020 пунктов. В среду утром именно эти рубежи выступили препятствием, от которого вновь начались локальные продажи. Вероятно, в четверг волатильность будет невысокой. Общий взгляд на рынок смешанный, - отмечает аналитик инвесткомпании. - С одной стороны, тяжеловесный нефтегазовый сектор выглядит недооцененным. Вместе с высокими ценами на нефть может быть поддержан и финансовый сектор. А вот внутренние истории вряд ли будут пользоваться повышенным спросом (энергетика, потребительский сектор, телекомы). Кроме того, нет уверенности в том, что внешний фон, а именно динамика ключевых западных площадок, до конца года будет положительной. Для акций российских экспортеров позитивен тот факт, что российский рубль выглядит относительно слабо". Также Карпунин обращает внимание, что "Интер РАО" и "РусГидро" в четверг опубликуют финансовую отчетность по МСФО за 9 месяцев 2021 года. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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