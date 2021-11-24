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24 ноября 2021 года 19:39

Рубль днем усилил снижение к бивалютной корзине вслед за укреплением доллара на глобальном рынке

Москва. 24 ноября. Доллар ускорил рост, евро продолжает укрепляться на "Московской бирже" в среду вечером, рубль усилил снижение к бивалютной корзине в результате скачка доллара к большинству валют на рынке Forex.

Курс доллара США составил 74,98 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 70,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 83,93 руб./EUR1, подорожав на 43,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 58,38 копейки - до 79,01 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на вечерних торгах, трейдеры оценивают последние статистические данные из США. При этом на ухудшение настроений участников рынка играют рост санкционных опасений и усиление геополитической напряженности вокруг России.

Экономика США в третьем квартале увеличилась на 2,1% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют пересмотренные данные министерства торговли США. Ранее было объявлено о подъеме на 2%.

Аналитики в среднем ожидали пересмотра до 2,2%, по данным опросов Trading Economics и MarketWatch.

Динамика ВВП США в июле-сентябре была наихудшей с момента экономического спада в начале 2020 года, вызванного пандемией COVID-19. Для сравнения: во втором квартале текущего года американская экономика увеличилась на 6,7%.

Доходы населения США в октябре выросли на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны. При этом расходы американцев увеличились на 1,3%. Аналитики в среднем ожидали увеличения первого показателя на 0,2% и повышения второго на 1%, согласно Trading Economics.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 71 тыс. - до 199 тыс. человек, сообщается в отчете министерства труда США.

Это минимальный показатель с ноября 1969 года, когда недельное количество заявок было зафиксировано на уровне 197 тыс., отмечается в сообщении Минтруда.

Неделей ранее число обращений составило 270 тыс., тогда как первоначально сообщалось о 268 тыс.

Инвесторы также продолжают внимательно следить за ситуацией с распространением COVID-19 в Европе. Ожидается, что Германия в среду примет решение об ужесточении мер по борьбе с новой волной коронавирусной инфекции в стране, пишет CNBC. Между тем количество заболевших COVID-19 в сутки во Франции накануне впервые с августа превысило 30 тыс. человек.

Индекс доверия бизнесменов к экономике Германии, рассчитываемый GfK, в ноябре упал по итогам пятого месяца подряд, до 96,5 пункта с 97,7 пункта в предыдущий месяц. Эксперты The Wall Street Journal в среднем прогнозировали чуть более значительное снижение - до 96,4 пункта.

Значение индекса делового доверия во Франции в ноябре поднялось до 109 пунктов со 107 пунктов месяцем ранее, свидетельствуют данные национального статистического управления Insee. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали снижения до 106 пунктов.

Между тем в понедельник стало известно, что власти США решили расширить санкционный список, нацеленный против "Северного потока 2", добавив в него компанию и судно. Речь идет о компании Transadria Ltd, которая базируется на Кипре, и о принадлежащем ей судне Marlin.

Во вторник представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что США продолжат следить за реализацией проекта "Северный поток 2" и при необходимости вводить дополнительные санкции. "Мы продолжим отслеживать работу... и будем вводить санкции в случаях, когда в этом будет необходимость", - сказал он.

Госдеп в соответствии с принятым Конгрессом США законом обязан вводить такие санкции и должен каждые три месяца докладывать конгрессменам о принятых мерах.

Цены на нефть возобновили небольшое повышение в среду вечером после максимального за две недели скачка по итогам предыдущей сессии и снижения в ходе дневных торгов. Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК поднялась на 0,12% - до $82,41 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,04% - до $78,53 за баррель.

Во вторник президент США Джо Байден объявил о намерении Штатов продать 50 млн баррелей нефти из стратегического запаса страны, скоординировав этот шаг с Китаем, Японией, Индией, Южной Кореей и Великобританией.

Министерство энергетики сообщило в среду, что приступит к продаже 32 млн баррелей нефти из государственных резервов через аукционы в декабре. Ожидается, что поставки по ним будут осуществляться в период с января по апрель 2022 года.

Информация о продаже еще 18 млн баррелей нефти из стратегического запаса, реализация которых была ранее одобрена Конгрессом, будет обнародована Минэнерго не ранее 17 декабря. Ведомство планирует восполнить запасы в 2022-2024 гг.

Тем временем Япония подтвердила в среду, что продаст часть нефти из государственного резерва в рамках скоординированных действий с США и рядом других стран, говорится в сообщении правительства. Конкретных данных о том, какой объем нефти реализует Токио, нет. Отмечается, что он будет соответствовать "нескольким дням" ее потребления в стране.

По данным газеты Nikkei, Япония может продать порядка 4,2 млн баррелей нефти из резерва. Агентство Bloomberg в свою очередь сообщило, что объем потребления нефти в стране составляет порядка 3,3 млн баррелей в сутки.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егор Жильников, торговая сессия в начале недели сопровождалось выраженным охлаждением интереса иностранных инвесторов к российским активам. "Торговая сессия в начале недели сопровождалась выраженным охлаждением интереса иностранных инвесторов к российским активам. Распродажи рубля сопровождались сильным ростом CDS и доходности ОФЗ, причем объем торгов валютой заметно превысил среднемесячный показатель. Помимо прочего, крупные инвестиционные холдинги нарастили лонг-позиции по доллару относительно рубля (гораздо больше, чем по другим валютам ЕМ). Накануне рубль смог немного окрепнуть, поэтому смотрелся лучше других валют развивающихся рынков. Из внешних факторов, способствовавших восстановлению рубля, отметим стабилизацию доллара по отношению к валютам развитых стран, а также нефть марки Brent, вернувшуюся выше отметки $82. Отметим, что объемы торгов парой "доллар-рубль" остаются на повышенном уровне, указывая на сохранение опасений глобальных инвесторов и тормозя укрепление рубля", - отмечает Жильников.

По словам аналитика, в ближайшем будущем динамику рубля будут определять настроения инвесторов, складывающиеся вокруг геополитической ситуации. "По нашим оценкам, на данной неделе ослабление рубля исчерпало свой потенциал. Мы ожидаем в базовом сценарии (при прочих равных: дорогой нефти, отсутствия внешних шоков) возвращения доллара ниже отметки 74 рублей, на фоне возможного ралли на фондовом рынке США, ввиду "черной пятницы", а также сохраняющейся перепроданности национальной валюты. Не исключаем, что возможный рост страновой премии за риск и параллельное завершение налоговых выплат 25 числа могут вытолкнуть доллар к отметке 75,5 рубля, однако, с нашей точки зрения, это выглядит менее вероятным исходом недели", - говорит Жильников.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 25 ноября на 46,01 копейки, до 74,3726 руб./$1, и уменьшил курс евро на 53,24 копейки, до 83,6394 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" уменьшился в среду на 42 копейки по отношению ко вторнику и составил 74,4767 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 28,3 копейки и составил 74,5797 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 88,359 млн, из которых $1 млрд 26,037 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 62,322 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 68,59 копейки, до 83,5914 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 50,68 копейки и составил 83,6991 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR547,82 млн, из которых EUR186,506 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR361,314 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов лишь слегка изменились в среду относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 7,6% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 1 б.п. - до 7,79% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на прежнем уровне - 8,03% годовых, ставка на срок 3 месяца повысилась на 1 б.п. - до 8,58% годовых, ставка на срок 6 месяцев увеличилась на 2 б.п. - до 8,75% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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