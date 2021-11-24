Коррекционный рост рынка акций РФ сменился в среду консолидацией

Москва. 24 ноября. Коррекционный рост рынка акций после обвала в начале недели сменился в среду консолидацией при смешанной динамике "фишек" на фоне волатильных колебаний нефти (Brent отошла от дневного пика $83 за баррель) и разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 3950,56 пункта (-0,3%, на старте торгов индекс поднимался выше 4020 пунктов), индекс РТС - 1660,59 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 4,4%.

Доллар вырос до 74,95 рубля (+0,68 рубля).

Подешевели расписки OZON (MOEX: OZON) (-3,9%), акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-3,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-3,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (-2,9%), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (-2%), бумаги "Московской Биржи" (-1,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,7% и -0,1% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,1%).

TCS Group в III квартале увеличила чистую прибыль по МСФО на 31% - до 16,5 млрд руб., что оказалось лучше прогноза (15,6 млрд руб.).

TCS Group не планирует возобновлять выплату дивидендов в первые кварталы 2022 года, заявил журналистам финансовый директор Тинькофф банка (SPB: TCS) Илья Писемский. TCS Group в середине марта 2021 года объявила о временной приостановке выплаты дивидендов до конца 2021 года, поскольку продолжает изучать возможности для органического и неорганического развития бизнеса.

Подорожали акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+4,4% и +0,8% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,2%).

Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" по МСФО в III квартале выросла в 3,8 раза г/г, до 192,5 млрд руб., сообщила компания. Этот показатель совпал с тем, что прогнозировали аналитики, опрошенные "Интерфаксом". За 9 месяцев чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" составила 539,7 млрд руб. по сравнению с убытком в 14,3 млрд руб. годом ранее.

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, негативный внешний фон может заставить российский рынок акций вновь протестировать недавние минимумы.

Утренний рост рынка акций РФ в среду не получил продолжения, удержать протестированные уровни 4000 и 1700 пунктов по индексам МосБиржи и РТС оказалось невыполнимой задачей. На внешних рынках преобладает пессимизм, связанный с ожиданиями более агрессивного ужесточения денежной политики ФРС. Даже в Европе начали звучать голоса о необходимости сокращения стимулов. В частности, глава ЦБ Голландии Клаас Кнот и член ЕЦБ по глобальным рынкам Изабэль Шнабель призвали к свертыванию программы экстренного финансирования в период пандемии. Нефть начала сдавать свои позиции, но промышленные металлы стабилизировались, а никель подорожал более чем на 3%.

Логичным было бы повторное тестирование недавних минимумов с последующим разворотом вверх. Соответственно, пока сложно рекомендовать открытие длинных позиций, так как волатильность остается высокой. Впрочем, динамика торгов в среду говорит о том, что желающих продавить индекс МосБиржи ниже 3900 пунктов уже не так много.

Аналитики JPMorgan полагают, что прирост нефтяного спроса в 2022 году составит 3,5 млн б/с (до 99,8 млн б/с), что на 0,2 млн б/с больше потребления в 2019 году. В 2022 году JPMorgan ожидает среднюю цену Brent на уровне $88 за баррель с потенциалом роста выше $90 в III квартале.

Тем временем, громкие заявления о реализации стратегических запасов странами-импортерами превратились в подобие фарса. На рынке явно ждали более активного давления на цены, однако США направят 50 млн баррелей при ожиданиях 45-60 млн баррелей, а Япония всего 4,2 млн баррелей вместо ожидаемых 10 млн. Таким образом, в Goldman Sachs полагают, что всего будет реализовано до 70-80 млн баррелей общих стратегических резервов в отличие от прогноза Citigroup в диапазоне 100-120 млн баррелей. В любом случае, Goldman Sachs называет это каплей в море.

Более неприятными для нефти могут стать меры социальной дистанции в Европе. Рост заболеваемости и негативные прогнозы ВОЗ говорят о потенциале падения спроса. В ВОЗ вовсе предрекают еще 2 млн жертв пандемии на европейском континенте этой зимой. Поэтому вполне вероятно, что ОПЕК+ просто изменит план повышения добычи, что полностью компенсирует реализацию нефти из стратегических хранилищ импортеров, полагает Кочетков.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, восстановлению рублевых активов некоторое время способствовало ослабление геополитической напряженности. Однако этот фактор сохраняет большую неопределенность и высокие риски эскалации. Ближайшая поддержка у индекса МосБиржи находится на отметке 3890 пунктов, индекса РТС - на уровне 1635 пунктов. Дальнейшее ухудшение внешнего фона может привести к проверке на прочность этих поддержек.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российские фондовые индексы отступили от максимумов сессии, оказавшись под давлением ухудшения внешнего фона.

TCS Group в среду отчитался о росте чистой прибыли за 9 месяцев по МСФО на 47% г/г (до 46,8 млрд руб.), а также сохранил прогноз по чистой прибыли в текущем году на уровне не менее 60 млрд руб. Позднее в среду поступили новости об отсутствии планов банка по возобновлению дивидендных выплат в первые кварталы 2022 года из-за нагрузки на капитал в связи с системной значимостью, что оказало давление на бумаги.

На нефтяном рынке отмечается умеренно негативный настрой после попыток роста, игроки ждут публикации отчета Минэнерго США о недельной динамике запасов нефти и нефтепродуктов, который, по прогнозам, покажет небольшое снижение запасов сырья, но может принести и неприятные сюрпризы (согласно отчету API). Участники также не исключают словесных заявлений ОПЕК+ после объявления о планах по реализации стратегических резервов в США и азиатских странах.

В Европе продолжается фиксация прибыли в условиях ухудшения эпидемиологической обстановки в таких странах, как Австрия, Германия и Нидерланды. Индекс делового климата Ifo Германии в ноябре при этом снизился с 97,7 до 96,5 пункта (ожидалось 96,6 пункта).

Индексы МосБиржи и РТС отступили вниз от психологически важных отметок 4000 и 1700 пунктов. Инвесторы все еще действуют осторожно и будут следить, в частности, за способностью нефтяных котировок развить краткосрочный рост, считает Кожухова.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егора Жильникова, отечественный фондовый рынок в четверг продолжит консолидацию в диапазоне 3900-4000 пунктов по индексу МосБиржи с возможным стремлением к его верхней границе на фоне снижения торговой активности глобальных инвесторов из-за выходного дня на фондовом рынке США. В ближайшие дни поддержка индексу может прийти от металлургов - этот сегмент может выглядеть "лучше рынка" ввиду стабильных цен на металлы, а также слабости рубля, считает он.

В среду в Азии отмечалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,6%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,1%), проседают Европа (индексы CAC 40, DAX снизились на 0,1-0,6%, FTSE подрос на 0,2%) и США (индексы теряют 0,3-0,4%).

Число новых заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе составило 199 тыс., тогда как эксперты ожидали 260 тыс. (статистика в пользу дальнейшего сокращения мер стимулирования ФРС). Оценка роста ВВП США в III квартале улучшена до 2,1% с 2%, ожидался пересмотр до 2,2%.

Продажи новостроек в США в октябре увеличились на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 745 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в сентябре было реализовано 742 тыс. домов (рост на 7,1% за месяц), тогда как ранее был назван показатель в 800 тыс. (скачок на 14%). Аналитики в среднем не ожидали изменения продаж в прошлом месяце с объявленного ранее сентябрьского уровня - 800 тыс., свидетельствуют результаты опросов Trading Economics и MarketWatch.

Расходы населения США в октябре выросли на 1,3% (ожидался подъем на 1%), а доходы выросли на 0,5% (ожидался подъем на 0,2%); индекс потребительского доверия Мичиганского университета в ноябре упал до 67,4 пункта (минимум за 10 лет), ожидалось снижение до 66,9 пункта с октябрьских 71,7 пункта.

Активность торгов на американском рынке акций сократилась в преддверии Дня благодарения. Рынки не будут работать в четверг из-за праздника и вновь откроются в пятницу.

Нефть Brent в среду консолидировалась в коридоре $82-83 за баррель после утреннего роста до верхней границы коридора на сообщении США о намерении продать 50 млн баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва (Strategic Petroleum Reserve, SPR). Волатильность колебаний котировок возросла вечером после выхода статданных Минэнерго США о запасах сырья.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $82,42 за баррель (+0,1% и +3,3% во вторник), январская цена WTI - $78,56 за баррель (+0,1% и +2,3% накануне).

Президент США Джо Байден сообщил во вторник, что продажа нефти из госрезервов скоординирована с Китаем, Японией, Индией, Южной Кореей и Великобританией.

Эксперты отмечают, что со временем всем этим государствам придется восстанавливать стратегические резервы, и это приведет к новой волне роста спроса на нефть.

Теперь рынок ждет реакции ОПЕК+ на действия стран, являющихся ключевыми клиентами альянса. Ранее представители ОПЕК+ заявляли, что открытие стратегических резервов Штатами и другими странами является неоправданным при текущих рыночных условиях.

По данным Минэнерго США, запасы нефти на прошлой неделе выросли на 1,02 млн баррелей (ожидалось снижение на 1,8 млн), запасы бензина снизились на 603 тыс. баррелей (ожидалось снижение на 400 тыс.), резервы дистиллятов сократились на 1,97 млн баррелей (ожидалось уменьшение на 1,05 млн).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (+14,5%), акции "Акрона" (MOEX: AKRN) (+6%), "Квадры" (MOEX: TGKD) (+5,4% и +6,2% "префы"), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+4,5%), ПАО "Абрау-Дюрсо" (MOEX: ABRD) (+3,6%), ГДР MDMG (MOEX: MDMG) (+3,5%), бумаги банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+3,4%), ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (+3,4%), ГДР "О'Кей" (MOEX: OKEY) (+3,3%).

Выручка холдинга Cian (MOEX: CIAN) (+0,9%) в III квартале увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 44% и составила 1,55 млрд рублей, говорится в сообщении сервиса. Скорректированная EBITDA выросла в 1,8 раза, до 151 млн рублей.

Подешевели бумаги "Ижстали" (MOEX: IGST) (-23% и -9% "префы"), ПАО "Южный Кузбасс" (MOEX: UKUZ) (-8,1%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (-6,5%).

ПАО "Распадская" (MOEX: RASP) (-1,1%, до 417,4 рубля) может выплатить промежуточные дивиденды за III квартал в размере 28 рубля на акцию, говорится в сообщении компании. Размер дивидендов "Распадская" объяснила "высокими финансовыми результатами общества, достигнутыми по итогам 9 месяцев 2021 года, а также благоприятным прогнозом рыночной конъюнктуры до конца 2021". Датой закрытия реестра на получение дивидендов рекомендовано установить 18 января 2022 года. Как сообщалось, дивиденды за I полугодие 2021 года составили 23 рубля на акцию (15,3 млрд руб.).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 134,55 млрд рублей (из них 27,66 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 22,12 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 8,72 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").